В Україні починає роботу Hill International, директором призначено Алекса Гіттельсона

Міжнародна компанія з управління програмами, проєктами та будівництвом Hill International активізує роботу в Україні, директором призначено Алекса Гіттельсона (Alex Gittelson), повідомляється у соцмережах компанії.

Алекс Гіттельсон до цього обіймав посаду керуючого директора Egis в регіоні

Україна, Молдова, Кавказ та Центральна Азія, в цілому має понад 15 років досвіду роботи в урядовій, консультативній та консалтинговій сфері по всьому світу.

"У Hill поки що дуже обмежена присутність в Україні, але розвиваємося активно в енергетиці. Позиціонуємось як партнер у розвитку критичної та промислової інфраструктури", – прокоментував Гіттельсон агентству "Інтерфакс-Україна".

Президент європейського підрозділу компанії Маноліс Сігалас (Manolis Sigalas) висказав очікування, що призначення Гіттельсона сприятиме виконанню довгострокових забов'язань Hill перед Україною.

"Його досвід і лідерство узгоджуються з порядком денним, який ми реалізували в країні останніми роками, а також з нашим баченням майбутнього: співпрацювати з однодумцями та партнерами для здійснення позитивних змін, розвитку місцевих талантів, впровадження технологій, зміцнення інституційного потенціалу та підтримки реінтеграції ветеранів у робочу силу країни. Пріоритети України, очевидно, залишаються зосередженими на обороні та негайних потребах, оскільки боротьба за суверенітет триває. Водночас планування та реалізація критично важливих інфраструктурних і енергетичних проєктів стане основою для залучення прямих іноземних інвестицій і приватного капіталу, які необхідні для життєздатного довгострокового плану економічного зростання. У Hill ми залишаємося відданими тому, щоб допомогти досягти цих цілей", – цитується Сігалас в релізі.

Як повідомлялось, у лютому 2025 р Hill International, Inc. підписала меморандум про взаєморозуміння з Державним агентством з питань відновлення та розвитку інфраструктури України. Згідно з його умовами передбачена співпраця у широкому спектрі секторів, включаючи житлове будівництво, дороги та мости, автомагістралі, енергетику, аеропорти, транзит, порти, управління водними ресурсами та інші, визначені Держгентством відновлення. Крім того, Hill може бути залучена до навчання та підвищення кваліфікації робочої сили, допомоги у закупівлях, моніторингу та дотримання вимог, а також пов'язаної з цим підтримки.

Hill International, входить до складу групи компаній Global Infrastructure Solutions, Inc. (GISI), надає послуги з управління програмами, проектами та будівництвом для клієнтів у різних секторах, які здійснюють великі будівельні проекти по всьому світу, працює у понад 100 офісах у 42 країнах. Згідно з рейтингом Building Design + Construction є третьою за величиною фірмою з управління проектами та будівництвом у США.