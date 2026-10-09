"Укрнафта" з осені збільшує поставки дизпального з Польщі та Румунії та диверсифікує канали імпорту – CEO

АТ "Укрнафта" в межах підготовки до зимового сезону нарощує імпорт дизельного пального та розпочала поставки арктичного ДП, повідомили у компанії з посиланням на голову правління Богдана Кукуру.

"Для нас важливо заздалегідь формувати необхідний ресурс до періодів сезонного зростання попиту. Тому з початку осені збільшуємо постачання з Польщі та Румунії, диверсифікуємо канали імпорту та готуємо мережу до роботи в зимових умовах", – зазначив він.

Окремим напрямом для "Укрнафти" є арктичне дизельне пальне.

"Його поставки вже розпочали, щоб із настанням низьких температур у мережі був ресурс із відповідними експлуатаційними характеристиками", – доповнив Кукура.

Як повідомлялося, у вересні вперше у своїй історії найбільшим імпортером дизпального стала "Укрнафта" – 105 тис. тонн, що в 3,3 раза більше, ніж рік тому.

Порівняно із серпнем обсяги закупівель компанії зросли на 37%, що стало найвищим місячним показником UKRNAFTA від початку року.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до трійки лідерів за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.