Інфляція у вересні зросла до 2,1%, у річному вимірі – до 10,0%

Споживчі ціни в Україні у вересні 2026 року зросли на 2,1% після підвищення на 0,1% у серпні та 0,3% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Статвідомство нагадало, що у вересні 2025 року було зафіксовано зростання цін лише на 0,3%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками вересня 2026 року збільшилася до 10,0% з 8,1% за підсумками серпня, 7,7% – за підсумками липня та 7,2% за підсумками червня.

Зазначається, що у вересні-2026 базова інфляція також зросла до 2,0% порівняно із 0,5% у серпні та 0,3% у липні. З урахуванням того, що у вересні-2025 базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі вона збільшилася до 8,8% з 8,1% за результатами серпня.

Як повідомлялося, Національний банк України наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 10,0% з 9,4% у попередньому квітневому прогнозі, а на 2027 рік – до 6,9% з 6,5%.

Втім потім заступник голови НБУ Володимир Лепушинський у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна" зазначив, що липневе оновлення прогнозу не враховувало нових атак на логістичну інфраструктуру та її руйнування, наслідком яких є додаткове зростання споживчих цін, яке Нацбанк оцінює у 0,4-0,6 відсоткових пунктів.

А ще пізніше Нацбанк оцінив у 0,3 в.п. вплив на інфляцію чергового подорожчання пального.