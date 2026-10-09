Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Обсяг транзакцій за платіжними картками Rozetka сягнув 2,5 млрд грн

2 хв читати
Додати як джерело

Маркетплейс Rozetka за рік випустив понад 300 тис. платіжних карток, у жовтні запустив реферальну програму, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2025 року Rozetka у партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard запустила власну кредитну картку. Станом на 1 жовтня випущено 300 тисяч карток, сукупний обсяг встановлених кредитних лімітів перевищив 4,5 млрд грн, а обсяг операцій власників карток сягнув 2,5 млрд грн.

Тепер маркетплейс запускає реферальну програму: користувачі можуть запрошувати друзів оформити Картку Rozetka прямо в застосунку, а за кожну успішну реєстрацію обидва учасники отримують по 200 бонусних гривень, які можна використати для покупок на маркетплейсі.

"Картка Rozetka за рік стала одним із головних інструментів лояльності в екосистемі. Реферальна програма — логічний наступний крок: наші клієнти самі є найкращими амбасадорами, і тепер ми даємо їм змогу заробляти бонуси разом із друзями" – каже Ірина Чечоткіна, співвласниця і Co-CEO групи Rozetka-Evo.

Rozetka – найбільший маркетплейс в Україні. Компанія заснована у 2005 році, має 492 магазини у 157 містах України та понад 6000 співробітників. Маркетплейс налічує понад 20 мільйонів товарів у майже 4 тисячах категорій.

Як повідомлялося, група маркетплейсів Rozetka-Evo в 2025 році досягла обороту 112,4 млрд грн, що на 9% більше, ніж у 2024р.

Rozetka засновано 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Нині компанія працює як мультикатегорійний онлайн-маркетплейс і розвиває мережу власних магазинів.

#транзакції #rozetka
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Енергетикам вдасться покращити енергозабезпечення Києва та приєднаних до нього районів протягом найближчої доби-півтори та стабілізувати постачання е…

Читати
Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 років, повідомив прем'єр-мініст…

Читати
Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Утворення дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати (РП) є умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу …

Читати
Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького, що державний бюджет України цього року через російські обстріли може недоотримати 70 млрд грн, скоріше за …

Читати
Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Проблема місцевих бюджетів не в тому, що у громад немає грошей, бо на 1 жовтня залишки на їх рахунках становили 188 млрд грн і з початку року приріст…

Читати