Бізнес закликає Раду прискорити розгляд перенесення запуску "еАкцизу" на липень-2027 через ризик недоотримання 6,5 млрд грн бюджету

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні (AmCham) та Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" закликають парламент невідкладно включити до порядку денного та ухвалити законопроєкт №15532 щодо перенесення запуску електронної простежуваності обігу алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет ("еАкциз") з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року, оскільки зволікання загрожує недоотриманням держбюджетом 6,5 млрд грн.

Як зазначається у спільній позиції організацій, що є розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", підтримка відтермінування зумовлена необхідністю забезпечення належної технічної та операційної готовності як держави, так і всіх учасників ринку. Серед ключових потреб – стабільна робота компонентів "еАкцизу", інтеграція корпоративних ІТ-рішень, налаштування виробничих і логістичних процесів, наскрізне тестування та завершення розробки державних програмних продуктів.

Представники тютюнової галузі пояснюють, що через затримку ухвалення законопроєкту компанії втратили можливість планувати діяльність і замовляти марки акцизного податку на листопад 2026 року, що призведе до недонадходжень до держбюджету на рівні 6,5 млрд грн.

Нові вимоги охоплять усю ланку економічних операторів – від виробників та імпортерів до дистриб'юторів, логістики та роздрібу, тому нестача часу на підготовку створює серйозні ризики для безперебійного постачання легальної продукції.

Як повідомлялося, раніше, 10 вересня, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити цей законопроєкт за основу та в цілому, а ініціативу підтримали Міністерство фінансів, Державна податкова служба (ДПС) та Міністерство цифрової трансформації. Вірогідно, Рада не розгляне документ раніше середини жовтня, оскільки у період із 17 вересня до 13 жовтня пленарних засідань парламенту не заплановано, тоді як запуск "еАкцизу" без схвалення змін має відбутися вже 1 листопада.

Перенести запуск системи бізнес закликає вже вдруге; попередньо його відтермінували наприкінці 2025 року на 10 місяців через неготовність інфраструктури. У липні 2026 року розробники випустили оновлену версію зі стабільним API, продовжуючи доопрацювання функціоналу й усунення помилок. Офлайн-застосунок пройшов фінальний етап внутрішнього тестування, а з 1 серпня функціонує тестове середовище для інтеграції облікових систем із залученням компаній JTI, DLS та мережі "ЛотОК".

Проєкт "еАкциз" впроваджують Мінцифри спільно з Мінфіном та ДПС за підтримки міжнародних програм, зокрема проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT) і програми EGAP.