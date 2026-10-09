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Економіка

Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, пожежу ліквідовано

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Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, пожежу ліквідовано
Фото: ДСНС

ТЦ "Епіцентр" у Чернігові зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки в ніч на п'ятницю, пожежу, що сталася на місці, ліквідовано, повідомило Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.

"Чернігів: ворожий БпЛА атакував один із торговельних центрів міста. Сьогодні вночі внаслідок атаки ворожого безпілотника по торговельному об'єкту виникла пожежа в приміщеннях. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння", – йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.

До гасіння залучалися 65 рятувальників та 21 одиниця спеціальної техніки. Зазначається, що постраждалих немає.

Медіа "Суспільне Чернігів" підтвердило, що від російської атаки постраждав саме "Епіцентр".

Як повідомлялося, внаслідок ракетних і шахедних атак уже повністю знищено чи пошкоджено понад 30 об'єктів групи компаній "Епіцентр" загальним обсягом понад 1 млн кв. м торговельних, логістичних і виробничих площ, збитки компанії становлять понад $1 млрд.

Автор

Редактор · економіка
#епіцентр #чернігів #атака
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