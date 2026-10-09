Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Велика Британія запускає постійний бізнес-центр у столиці України

2 хв читати
Додати як джерело

У столиці України розпочав роботу Київський бізнес-центр (Kyiv Business Centre), покликаний забезпечити постійну присутність британських компаній у країні та поглибити промислові зв'язки між державами, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Хаб створено в результаті тісної співпраці Групи національного директора з озброєнь (NAD), промислових партнерів та фінансового сектору Великої Британії в межах реалізації 100-річного партнерства.

"KBC надає британським компаніям, зокрема малим та середнім підприємствам (МСП), базу, з якої вони можуть будувати довірчі відносини з українськими партнерами, отримувати інформацію про ситуацію на полі бою та реалізовувати можливості спільних розробок, спільного виробництва та інвестицій", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що дотепер вартість, вимоги до безпеки та адміністративна складність ведення діяльності в Україні спричиняли для малих фірм складності встановлення присутності в країні.

Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард, коментуючи відкриття центру, заявив, що KBC допоможе відкрити нові можливості для інвестицій, зростання та довгострокового відновлення.

"Підтримуючи британські компанії в Києві, ми поглиблюємо "100-річне партнерство" та перетворюємо нашу спільну рішучість на спільні інновації", – наголосив він.

Модель функціонування KBC базується на трьох принципах: промисловість, інновації та інвестиції, що надає членам доступ до платформи для налагодження контактів, яка допомагає формувати партнерство, залучати інвестиції та розширювати виробництво й потенціал.

Національний директор з питань озброєння Руперт Пірс зустрівся з провідними представниками промисловості та малим і середнім бізнесом, щоб відзначити початок роботи центру, який поєднує британську та українську промисловість.

"Цей новий об'єкт – не просто центр; це постійний канал, який змінює можливості Великої Британії щодо плідної співпраці з нашими українськими партнерами як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Дотепер витрати, міркування безпеки та інші обмеження, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, ускладнювали роботу компаній, особливо малих, в Україні. Наші попередні торгові місії успішно вирішили деякі з цих проблем – цей центр усуває ці бар'єри, надаючи британським компаніям постійну представництво в Києві, що відкриває реальні можливості для інновацій, інвестицій та експорту", – наголосив він.

Формат роботи центру ґрунтується на понад 40 вже наявних великих промислових партнерствах між Великою Британією та Україною, а також на успіху торгових місій Міністерства оборони Великої Британії в Україну. KBC також підтримує українські компанії, які шукають британських промислових партнерів або створюють дочірні підприємства у Великій Британії.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#відкриття #британія #київ #бізнес_центр
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Енергетикам вдасться покращити енергозабезпечення Києва та приєднаних до нього районів протягом найближчої доби-півтори та стабілізувати постачання е…

Читати
Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 років, повідомив прем'єр-мініст…

Читати
Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Утворення дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати (РП) є умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу …

Читати
Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького, що державний бюджет України цього року через російські обстріли може недоотримати 70 млрд грн, скоріше за …

Читати
Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Проблема місцевих бюджетів не в тому, що у громад немає грошей, бо на 1 жовтня залишки на їх рахунках становили 188 млрд грн і з початку року приріст…

Читати