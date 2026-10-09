Велика Британія запускає постійний бізнес-центр у столиці України

У столиці України розпочав роботу Київський бізнес-центр (Kyiv Business Centre), покликаний забезпечити постійну присутність британських компаній у країні та поглибити промислові зв'язки між державами, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Хаб створено в результаті тісної співпраці Групи національного директора з озброєнь (NAD), промислових партнерів та фінансового сектору Великої Британії в межах реалізації 100-річного партнерства.

"KBC надає британським компаніям, зокрема малим та середнім підприємствам (МСП), базу, з якої вони можуть будувати довірчі відносини з українськими партнерами, отримувати інформацію про ситуацію на полі бою та реалізовувати можливості спільних розробок, спільного виробництва та інвестицій", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що дотепер вартість, вимоги до безпеки та адміністративна складність ведення діяльності в Україні спричиняли для малих фірм складності встановлення присутності в країні.

Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард, коментуючи відкриття центру, заявив, що KBC допоможе відкрити нові можливості для інвестицій, зростання та довгострокового відновлення.

"Підтримуючи британські компанії в Києві, ми поглиблюємо "100-річне партнерство" та перетворюємо нашу спільну рішучість на спільні інновації", – наголосив він.

Модель функціонування KBC базується на трьох принципах: промисловість, інновації та інвестиції, що надає членам доступ до платформи для налагодження контактів, яка допомагає формувати партнерство, залучати інвестиції та розширювати виробництво й потенціал.

Національний директор з питань озброєння Руперт Пірс зустрівся з провідними представниками промисловості та малим і середнім бізнесом, щоб відзначити початок роботи центру, який поєднує британську та українську промисловість.

"Цей новий об'єкт – не просто центр; це постійний канал, який змінює можливості Великої Британії щодо плідної співпраці з нашими українськими партнерами як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Дотепер витрати, міркування безпеки та інші обмеження, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, ускладнювали роботу компаній, особливо малих, в Україні. Наші попередні торгові місії успішно вирішили деякі з цих проблем – цей центр усуває ці бар'єри, надаючи британським компаніям постійну представництво в Києві, що відкриває реальні можливості для інновацій, інвестицій та експорту", – наголосив він.

Формат роботи центру ґрунтується на понад 40 вже наявних великих промислових партнерствах між Великою Британією та Україною, а також на успіху торгових місій Міністерства оборони Великої Британії в Україну. KBC також підтримує українські компанії, які шукають британських промислових партнерів або створюють дочірні підприємства у Великій Британії.