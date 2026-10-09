Корецький обговорив із послом Німеччини постачання обладнання для відновлення та модернізації енергетики

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із послом Німеччини в Україні Борисом Руґе постачання обладнання для відновлення та модернізації енергетики.

"Після візиту Федерального канцлера Фрідріха Мерца продовжуємо діалог із німецькими партнерами щодо розвитку економічної співпраці, збільшення товарообігу та спільних взаємовигідних проєктів в енергетиці й транспортній інфраструктурі. Обговорив із послом Німеччини в Україні Борисом Руґе постачання обладнання для відновлення та модернізації енергетики, а також нашу співпрацю для посилення енергетичної безпеки Європи", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, окрему увагу сторони приділили розвитку довгострокового партнерства у залізничній та інфраструктурній сферах.

Крім того, прем'єр і посол торкнулися теми фінансової ситуації.

Як повідомлялося, за результатами перемовин з канцлером Фрідріхом Мерцом прем'єр Корецький повідомляв, що Україна та Німеччина домовилися розширювати співпрацю в енергетиці та транспорті, зокрема обговорили закупівлю німецького обладнання для відновлення енергетики та локомотивів для компенсації втрат "Укрзалізниці" від російських атак.