Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

2 хв читати
Додати як джерело
Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Енергетикам вдасться покращити енергозабезпечення Києва та приєднаних до нього районів протягом найближчої доби-півтори та стабілізувати постачання електроенергії протягом тижня за умови відсутності повторення аномально влучних ударів РФ по енергооб'єктах.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко у коментарі SLAWA TV, коментуючи причини останніх аварійних відключень у столиці та кількох інших регіонах увечері 8 жовтня.

"Передбачити атаки я не можу, але якщо уявити, що таких супервдалих і суперконцентрованих атак у них більше не вийде (бо в деяких місцях це просто невезіння якесь: десять метрів ліворуч-праворуч і була б зовсім інша ситуація), тому якщо прибрати атаки з розгляду, то десь за добу-півтори настане полегшення, а десь за тиждень – і зовсім полегшення", – сказав він.

За словами Харченка, останні три тижні РФ завдає дуже сфокусованих ударів, щоб ізолювати Київ від загальнонаціональної енергосистеми. Сталося кілька дуже серйозних уражень ключових елементів мереж у Києві.

"На жаль, було уражено кілька дуже важливих для передачі електроенергії підстанцій. Навіть там, де завдяки захисту вдалося зберегти найбільш цінне обладнання, все одно є пошкодження й потрібні ремонти", – зазначив експерт.

Як він додав, одночасно НЕК "Укренерго" завершує на кількох інших об'єктах планові роботи, які було заплановано до початку опалювального сезону, внаслідок чого частина трансформаторів, що перебувають у сховищах, відключено, і це зменшує обсяги резервів, якими може оперувати системний оператор, щоб подавати електроенергію в Київ.

"Саме тому в Києві, а також у тих районах, які фактично приєднані через Києва у той чи інший спосіб, зараз вкрай складна ситуація", – підсумував експерт, додавши, що роботи з відновлення стабільного енергопостачання тривають цілодобово й інтенсивно.

#харченко #київ #енергозабезпечення #ситуація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 років, повідомив прем'єр-мініст…

Читати
Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Утворення дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати (РП) є умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу …

Читати
Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького, що державний бюджет України цього року через російські обстріли може недоотримати 70 млрд грн, скоріше за …

Читати
Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Проблема місцевих бюджетів не в тому, що у громад немає грошей, бо на 1 жовтня залишки на їх рахунках становили 188 млрд грн і з початку року приріст…

Читати