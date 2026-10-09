Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Енергетикам вдасться покращити енергозабезпечення Києва та приєднаних до нього районів протягом найближчої доби-півтори та стабілізувати постачання електроенергії протягом тижня за умови відсутності повторення аномально влучних ударів РФ по енергооб'єктах.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко у коментарі SLAWA TV, коментуючи причини останніх аварійних відключень у столиці та кількох інших регіонах увечері 8 жовтня.

"Передбачити атаки я не можу, але якщо уявити, що таких супервдалих і суперконцентрованих атак у них більше не вийде (бо в деяких місцях це просто невезіння якесь: десять метрів ліворуч-праворуч і була б зовсім інша ситуація), тому якщо прибрати атаки з розгляду, то десь за добу-півтори настане полегшення, а десь за тиждень – і зовсім полегшення", – сказав він.

За словами Харченка, останні три тижні РФ завдає дуже сфокусованих ударів, щоб ізолювати Київ від загальнонаціональної енергосистеми. Сталося кілька дуже серйозних уражень ключових елементів мереж у Києві.

"На жаль, було уражено кілька дуже важливих для передачі електроенергії підстанцій. Навіть там, де завдяки захисту вдалося зберегти найбільш цінне обладнання, все одно є пошкодження й потрібні ремонти", – зазначив експерт.

Як він додав, одночасно НЕК "Укренерго" завершує на кількох інших об'єктах планові роботи, які було заплановано до початку опалювального сезону, внаслідок чого частина трансформаторів, що перебувають у сховищах, відключено, і це зменшує обсяги резервів, якими може оперувати системний оператор, щоб подавати електроенергію в Київ.

"Саме тому в Києві, а також у тих районах, які фактично приєднані через Києва у той чи інший спосіб, зараз вкрай складна ситуація", – підсумував експерт, додавши, що роботи з відновлення стабільного енергопостачання тривають цілодобово й інтенсивно.