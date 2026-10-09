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Економіка

Цех виробника верхнього одягу Mangelo в Харкові зруйновано через обстріл РФ, є загиблі та постраждалі

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Виробник верхнього одягу Mangelo повідомив про влучання ворожого боєприпасу у будівлю цеху в Харкові.

"Кілька днів тому на наше виробництво в Харкові стався приліт прямо в наш цех. На превеликий жаль, у нас є загиблі, є багато поранених. Постраждали люди з нашої команди, керівництво, працівники виробництва. Ми втратили майже все, що мали на виробництві", – йдеться в публікації бренду в Instagram.

Як зазначає Mangelo, деякі працівники досі перебувають у лікарні.

Наразі виробник не зміг оцінити обсяги завданої ворогом шкоди, тому не може повідомити про кількість знищеного та збереженого товару.

Бренд пообіцяв згодом відновити комунікацію з клієнтами та оптовими замовниками й повернути кошти за замовлення, які не вдасться виконати.

"Зараз ми дуже просимо вас про одне: дайте нам трохи часу, щоб прийти до тями, подбати про наших поранених, пережити втрату людей, які ще зовсім недавно були поруч із нами. Сьогодні є речі, набагато важливіші за замовлення, продажі та роботу- це людські життя. І попри весь цей біль ми хочемо сказати вам найголовніше: це не кінець Mangelo. Ми обов'язково встанемо на ноги", – додав виробник.

Згідно з інформацією на сайті бренду, ТМ Mangelo засновано у 2011 році як підрозділ преміум лінійки фірми Alvio. Спеціалізується на пошитті жіночого верхнього одягу, серед асортименту – пуховики, куртки, пальта, парки, плащі, дублянки та жилети.

Автор

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#харків #цех #знищення #mangelo
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