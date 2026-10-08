Міжнародний буксирний оператор Boluda Towage може купити буксирного оператора ЛБШ у співвласників TIS

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії BT Black Sea S.a.r.l. (Люксембург), власником якої є глобальний оператор портових буксирів Boluda Towage S.L. (Іспанія), на набуття контролю над українським буксирним оператором ТОВ "ЛБШ", бенефіціарами якого є співвласники TIS – найбільшої української приватної стивідорної компанії.

Як йдеться у повідомленні АМКУ на його сайті, відповідне рішення він прийняв у четвер, також надавши дозвіл компаніям BT Black Sea S.a.r.l. та Cornlex Impex Limited (Нікосія, Кіпр) на узгоджені дії у вигляді відмови від конкуренції на п'ять років, передбачених Угодою учасників щодо ТОВ "ЛБШ" від 1 липня 2026 року між Cornlex Impex Limited, ConTerm UKR SARL (попередня назва BT Black Sea) та ТОВ "ЛБШ".

Згідно з даними люксембурзького реєстру, BT Black Sea S.a.r.l. була зареєстрована в червні цього року під назвою ConTerm UKR SARL з капіталом EUR12 тис., після чого того ж місяця її власником стала Boluda Towage, а у вересні компанія отримала нинішнє ім'я.

Boluda Towage, згідно з інформацією на сайті, є одним із світових лідерів у сфері морських послуг. Компанія працює по всьому світу та керує флотом із понад 400 суден у 100 портах 18 країн на 4 континентах – у Європі, Африці, Азії та Латинській Америці.

У 2025 році 49% у Boluda Towage придбала судноплавна група Mediterranean Shipping Company (MSC), яка також є одним з найбільших у світі морських контейнерних перевізників.

У червні цього року повідомлялось, що MSC придбала 51% частку у контейнерному терміналі TIS в порту "Південний".

Згідно інформації YouControl, іншими власниками та бенефіціарами контейнерного терміналу TIS є Олексій Федоричев та його "Федком Інвест САМ" – 18,375%, Олег Кутателадзе – 9,19% частки, брати Єгор Гребенніков та Андрій Ставніцер – 11,72% та 9,72%.

ТОВ "ЛБШ" зареєстроване в Одеській області та спеціалізується на діяльності, пов'язаній з обслуговуванням водного транспорту, зокрема наданні буксирних послуг у морських портах України.

За даними YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками компанії через ТОВ "БПШ" є Гребенніков (29,7%), Ставніцер (30,35%) та Кутателадзе (39,6%).

Виручка "ЛБШ" у першому півріччі цього року зросла на 15,9% – до 460,3 млн грн, ачистий прибуток – на 58,9%, до 106,8 млн грн.