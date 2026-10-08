Вашингтон розширив санкції проти нафтохімічного сектору Ірану

У четвер США оголосили про розширення санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, а також суден, пов'язаних із транспортуванням іранської нафти.

Згідно з пресрелізом Мінфіну США, "Міністерство фінансів США націлилося на залишки іранського тіньового флоту. Міністерство фінансів позбавляє Тегеран коштів, які він використовує для ведення війни в регіоні. Ми продовжимо викривати тих, хто сприяє продажу іранської нафти".

До санкційного списку додано 16 суден, що перебувають під різною національною юрисдикцією, 18 компаній, пов'язаних з іранським нафтохімічним сектором, а також шість громадян Індії та Туреччини.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0653/