Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Аварійні відключення е/е спричинені ударами РФ по енергообладнанню та високовольтних мережах – "ДТЕК"

2 хв читати
Додати як джерело
Аварійні відключення е/е спричинені ударами РФ по енергообладнанню та високовольтних мережах – "ДТЕК"

"ДТЕК" пояснив екстрені відключення в Києві та області втратою енергосистемою України частини спроможностей передачі електроенергії, викликаною пошкодженнями РФ енергетичного обладнання та високовольтних мереж.

"Обстріли РФ пошкодили енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати е/е споживачам. Щоб не допустити перевантаження мереж та масштабніших аварій, за розпорядженням "Укренерго" було застосовано екстрені відключення в Києві та частині Київської області", – йдеться у відео в Телеграм-каналі "ДТЕК".

Там пояснили, що саме через це е/е може зникати незалежно від часу, зазначеного у графіках.

"Щойно енергосистема стабілізується, ми повернемося до прогнозованих графіків", – наголосив енергохолдинг.

За його повідомленням, станом на зараз аварійні відключення в Києві скасовано.

Пояснення "ДТЕК" справедливе в цілому для ситуації з відключеннями е/е. Як зазначають експерти, знайомі з діяльністю НЕК "Укренерго", Україна має профіцит потужності, зокрема через вихід з ремонтів атомних блоків та активну роботу відновлюваної генерації, а також втратою споживання через удари РФ по промисловості. Однак масовані атаки РФ на енергосистему з 30 вересня були направлені здебільшого на об'єкти передачі та розподілу е/е, а основою метою цих атак є енергетична ізоляція Києва та створення проблем з енергопостачанням для Лівобережжя України.

Як повідомлялося, учора увечері та сьогодні вдень графіки не діяли в столиці, а також у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах Київської області. Крім того вони застосовувалися у низці областей на Лівому березі Дніпра.

Автор

Редактор · Енергетика
#обстріли #знеструмлення #енергопостачання #дтек #енергетика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 років, повідомив прем'єр-мініст…

Читати
Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Утворення дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати (РП) є умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу …

Читати
Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького, що державний бюджет України цього року через російські обстріли може недоотримати 70 млрд грн, скоріше за …

Читати
Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Проблема місцевих бюджетів не в тому, що у громад немає грошей, бо на 1 жовтня залишки на їх рахунках становили 188 млрд грн і з початку року приріст…

Читати