Аварійні відключення е/е спричинені ударами РФ по енергообладнанню та високовольтних мережах – "ДТЕК"

"ДТЕК" пояснив екстрені відключення в Києві та області втратою енергосистемою України частини спроможностей передачі електроенергії, викликаною пошкодженнями РФ енергетичного обладнання та високовольтних мереж.

"Обстріли РФ пошкодили енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати е/е споживачам. Щоб не допустити перевантаження мереж та масштабніших аварій, за розпорядженням "Укренерго" було застосовано екстрені відключення в Києві та частині Київської області", – йдеться у відео в Телеграм-каналі "ДТЕК".

Там пояснили, що саме через це е/е може зникати незалежно від часу, зазначеного у графіках.

"Щойно енергосистема стабілізується, ми повернемося до прогнозованих графіків", – наголосив енергохолдинг.

За його повідомленням, станом на зараз аварійні відключення в Києві скасовано.

Пояснення "ДТЕК" справедливе в цілому для ситуації з відключеннями е/е. Як зазначають експерти, знайомі з діяльністю НЕК "Укренерго", Україна має профіцит потужності, зокрема через вихід з ремонтів атомних блоків та активну роботу відновлюваної генерації, а також втратою споживання через удари РФ по промисловості. Однак масовані атаки РФ на енергосистему з 30 вересня були направлені здебільшого на об'єкти передачі та розподілу е/е, а основою метою цих атак є енергетична ізоляція Києва та створення проблем з енергопостачанням для Лівобережжя України.

Як повідомлялося, учора увечері та сьогодні вдень графіки не діяли в столиці, а також у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах Київської області. Крім того вони застосовувалися у низці областей на Лівому березі Дніпра.