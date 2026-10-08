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Економіка

Мережа "Сільпо" у Львові розширилася до 23 супермаркетів

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Мережа "Сільпо" у Львові розширилася до 23 супермаркетів

Мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила новий дизайнерський супермаркет у Львові на вул. Патона, 37, повідомили у пресслужбі компанії.

Його площа, за даними компанії на сайті, сягає 1662 кв. м, він став 23 закладом мережі у Львові.

Заклад оформлено у стилістиці "техно-оптимістичного ретро". В основу концепту "Місто люменів" лягла каталонська вулична вистава Estàs com un llum, з героями, у яких замість голів – старовинні абажури.

ТОВ "Сільпо-Фуд", яке розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Станом на червень 2026 року в мережі працювало 312 супермаркетів.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.

#сільпо #львів #відкриття #магазин
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