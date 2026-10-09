Обсяг транзакцій за платіжними картками Rozetka сягнув 2,5 млрд грн

Маркетплейс Rozetka за рік випустив понад 300 тис. платіжних карток, у жовтні запустив реферальну програму, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2025 року Rozetka у партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard запустила власну кредитну картку. Станом на 1 жовтня випущено 300 тисяч карток, сукупний обсяг встановлених кредитних лімітів перевищив 4,5 млрд грн, а обсяг операцій власників карток сягнув 2,5 млрд грн.

Тепер маркетплейс запускає реферальну програму: користувачі можуть запрошувати друзів оформити Картку Rozetka прямо в застосунку, а за кожну успішну реєстрацію обидва учасники отримують по 200 бонусних гривень, які можна використати для покупок на маркетплейсі.

"Картка Rozetka за рік стала одним із головних інструментів лояльності в екосистемі. Реферальна програма — логічний наступний крок: наші клієнти самі є найкращими амбасадорами, і тепер ми даємо їм змогу заробляти бонуси разом із друзями" – каже Ірина Чечоткіна, співвласниця і Co-CEO групи Rozetka-Evo.

Rozetka – найбільший маркетплейс в Україні. Компанія заснована у 2005 році, має 492 магазини у 157 містах України та понад 6000 співробітників. Маркетплейс налічує понад 20 мільйонів товарів у майже 4 тисячах категорій.

Як повідомлялося, група маркетплейсів Rozetka-Evo в 2025 році досягла обороту 112,4 млрд грн, що на 9% більше, ніж у 2024р.

Rozetka засновано 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Нині компанія працює як мультикатегорійний онлайн-маркетплейс і розвиває мережу власних магазинів.