Кабмін зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону – Корецький

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 років, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький

"Слідом за рішенням щодо природного газу уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, рішення стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін.

"На майбутнє уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують", – додав прем'єр.

У свою чергу перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль уточнив, що уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року.

"Відповідно, українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом – 4,32 грн за кВт⋅год. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год для будинків з електроопаленням й для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання", – написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газдля населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону.