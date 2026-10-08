"Епіцентр" запускає на маркетплейсі розділ українського fashion

Компанія "Епіцентр" запускає на маркетплейсі epicentrk.ua розділ українського fashion, наразі там вже представлено понад 100 українських брендів одягу, взуття та аксесуарів, повідомила її пресслужба.

"Масштаб та інфраструктура "Епіцентру" відкривають українським fashion-брендам доступ до мільйонів потенційних покупців (…) Ми прагнемо зруйнувати стереотип, що авторська мода не може бути представлена на великому маркетплейсі. Переконані, що українські бренди здатні виходити на масовий ринок, зберігаючи свою унікальність та ексклюзивність", – зазначила СЕО компанії "Епіцентр Маркетплейс" Юлія Пінтескул, слова якої наведено в повідомленні.

У пресрелізі уточнюється, що розвиток цього напряму відбувається в партнерстві з проєктом Kapsula – fashion-ритейлером, який спеціалізується на співпраці з українськими виробниками дизайнерського одягу та взуття.

Новий розділ на маркетплейсі запустили у вересні, зараз тут представлено близько 10 тис. найменувань товарів, зокрема вже відомих українцям брендів Fiore Bianco, Foberini, get dressed, Inro, J.D.Wool, Marie Fresh, MMSW, MY x MY, OUN, Piel Cosmetics, Rosca, The Lace, Fire Rabbit та багатьох інших. Окрім одягу, взуття та аксесуарів на сайті також доступні сегменти beauty, парфумерії та lifestyle від відомих українських виробників.

Компанія зазначають, що запуск нової категорії спрямований на розширення присутності українських fashion-брендів в онлайн-торгівлі. Продавці зможуть використовувати інфраструктуру "Епіцентру" для доставки замовлень, примірки та повернення товарів.

Для покупців передбачено безкоштовну доставку, а для продавців встановлено фіксований тариф у розмірі 35 грн, який покриває логістичні витрати у разі відмови від замовлення або повернення товару, зокрема доставку в обидва боки.

Надалі компанія планує розширювати асортимент категорії та залучати нові українські бренди. Серед запланованих технологічних рішень – онлайн-примірочна, яка допомагатиме покупцям визначати розмір одягу та взуття під час оформлення замовлення.

За даними компанії, середньомісячний трафік epicentrk.ua становить близько 25 млн відвідувань. Логістична інфраструктура "Епіцентру" налічує понад 3 тис. поштоматів і 200 центрів видачі замовлень по всій Україні.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, яка об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об'єднує 72 ТЦ в Україні. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).