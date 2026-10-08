Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

"Епіцентр" запускає на маркетплейсі розділ українського fashion

2 хв читати
Додати як джерело
"Епіцентр" запускає на маркетплейсі розділ українського fashion
Фото: Пресслужба Епіцентр

Компанія "Епіцентр" запускає на маркетплейсі epicentrk.ua розділ українського fashion, наразі там вже представлено понад 100 українських брендів одягу, взуття та аксесуарів, повідомила її пресслужба.

"Масштаб та інфраструктура "Епіцентру" відкривають українським fashion-брендам доступ до мільйонів потенційних покупців (…) Ми прагнемо зруйнувати стереотип, що авторська мода не може бути представлена на великому маркетплейсі. Переконані, що українські бренди здатні виходити на масовий ринок, зберігаючи свою унікальність та ексклюзивність", – зазначила СЕО компанії "Епіцентр Маркетплейс" Юлія Пінтескул, слова якої наведено в повідомленні.

У пресрелізі уточнюється, що розвиток цього напряму відбувається в партнерстві з проєктом Kapsula – fashion-ритейлером, який спеціалізується на співпраці з українськими виробниками дизайнерського одягу та взуття.

Новий розділ на маркетплейсі запустили у вересні, зараз тут представлено близько 10 тис. найменувань товарів, зокрема вже відомих українцям брендів Fiore Bianco, Foberini, get dressed, Inro, J.D.Wool, Marie Fresh, MMSW, MY x MY, OUN, Piel Cosmetics, Rosca, The Lace, Fire Rabbit та багатьох інших. Окрім одягу, взуття та аксесуарів на сайті також доступні сегменти beauty, парфумерії та lifestyle від відомих українських виробників.

Компанія зазначають, що запуск нової категорії спрямований на розширення присутності українських fashion-брендів в онлайн-торгівлі. Продавці зможуть використовувати інфраструктуру "Епіцентру" для доставки замовлень, примірки та повернення товарів.

Для покупців передбачено безкоштовну доставку, а для продавців встановлено фіксований тариф у розмірі 35 грн, який покриває логістичні витрати у разі відмови від замовлення або повернення товару, зокрема доставку в обидва боки.

Надалі компанія планує розширювати асортимент категорії та залучати нові українські бренди. Серед запланованих технологічних рішень – онлайн-примірочна, яка допомагатиме покупцям визначати розмір одягу та взуття під час оформлення замовлення.

За даними компанії, середньомісячний трафік epicentrk.ua становить близько 25 млн відвідувань. Логістична інфраструктура "Епіцентру" налічує понад 3 тис. поштоматів і 200 центрів видачі замовлень по всій Україні.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, яка об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об'єднує 72 ТЦ в Україні. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

#маркетплейс #fashion #епіцентр
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Утворення дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати (РП) є умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу …

Читати
Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького, що державний бюджет України цього року через російські обстріли може недоотримати 70 млрд грн, скоріше за …

Читати
Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Проблема місцевих бюджетів не в тому, що у громад немає грошей, бо на 1 жовтня залишки на їх рахунках становили 188 млрд грн і з початку року приріст…

Читати
ПриватБанк здобув остаточну перемогу проти РФ у $337 млн справі 2015р щодо експропріації активів у Криму

ПриватБанк здобув остаточну перемогу проти РФ у $337 млн справі 2015р щодо експропріації активів у Криму

Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала Росію сплатити понад $327 млн компенсації збитків, завданих внаслідок незаконної експропріації …

Читати