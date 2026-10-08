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Економіка

Нове ливарне підприємство "Норд-Ест" в ІП "Сольва-Тех" почало переробку алюмінієвого брухту в злитки

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Тестова плавка на невеликому ливарному підприємстві "Норд-Ест" відбулась в індустріальному парку "Сольва-Тех" (Закарпатська обл.), підприємство почало переробку алюмінієвого брухту в злитки, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його даними, планова потужність підприємства – 140 тонн на місяць. У 2027 році заплановано поглибити переробку й почати виробництво продукції для потреб харчової та автомобільної промисловості, а також енергетичного машинобудування.

"Запуск виробництва відбувся після реконструкції обладнання, яке не експлуатувалося з 2012 року. Обсяг інвестицій у реконструкцію склав близько $0,3 млн. Виведення заводу "Норд-Ест" на повну потужність планується на весну 2027 року. Частину сировини для нового виробництва становитимуть відходи розташованого неподалік виробництва вікон", – написав він.

На території ІП "Сольва-Тех" нове виробництво займає площу 1500 кв. м. Частина трудового колективу підприємства проходить стажування на ливарних виробництвах Дніпропетровської області.

Як повідомлялось, ІП "Сольва-Тех" створено у 2025 році на території колишнього лісокомбінату в громаді Сваляви. Площа парку – 10 га. Наявна електрична потужність становить 4 МВт з плановим розширенням до 6 МВт. Також заплановано підведення газу обсягом до 1000 куб. м/год та води до 500 куб. м/год.

Серед заявлених видів діяльності – деревообробка, меблева промисловість, виробництво основних органічних хімічних речовин, будівельних металевих конструкцій, альтернативна енергетика.

Компанія "Норд-Ест" історично працювала у деревообробній галузі (лісопильне та стругальне виробництво, виготовлення букових заготовок), але наразі основним видом його діяльності є лиття кольорових металів.

За даними ресурсу YouControl, власниками ТОВ "Норд-Ест" є Олена Береш (54,58%) та Оксана Адам (45,42%).

#завод #промпарк #норд_ест #закарпаття
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