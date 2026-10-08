ІК Dragon Capital суттєво погіршила макропрогноз: очікує зниження ВВП України 2026р на 0,5%, 2027р – на 1,0%

Посилення російських атак з липня 2026 року завдали економіці України відчутних втрат, через це провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital суттєво погіршила свій макропрогноз: тепер вона очікує зниження реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 0,5% цього року та на 1,0% наступного, тоді як до ескалації оцінювала можливе зростання цього року в 1,5%, наступного – у 0,5%.

"Ці оцінки базуються на припущенні, що українська ППО з часом зможе ефективніше протидіяти реактивним дронам, проте нестача перехоплювачів для балістичних ракет залишиться суттєвою проблемою", – йдеться у пресрелізі компанії у четвер.

Dragon Capital нагадала, що, враховуючи перші наслідки ескалації, на початку серпня знизила прогноз зростання реального ВВП у 2026 році на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) – до 1,0%, проте останні події, зокрема розширення ворогом спектру атакованих цілей, свідчать, що негативний вплив на економіку буде суттєвішим.

Зазначається, що у зоні досяжності балістики перебуває суттєва частина території України, де сконцентровано великі промислові активи, включаючи металургійні підприємства. Хоча пошкоджені виробничі активи, ймовірно, можна відремонтувати, загроза повторних ударів не дасть металургійним підприємствам можливості відновити повноцінну роботу.

"Ми вважаємо, що експорт зерна морем може відновитися наступного року в результаті дипломатичної угоди на кшталт "зернового коридору", який діяв у 2022-23 рр. Проте домовленість щодо ширшого кола об'єктів, включаючи широко обговорюване "енергетичне перемир'я", виглядає малоймовірною", – йдеться у релізі.

За оцінкою Dragon Capital, блокада чорноморських портів може скоротити реальний ВВП на 2,2%, за припущення, що експорт агропродукції частково переорієнтується на альтернативні маршрути, зокрема, порти Дунаю. За умови розблокування експорту зерна морем до початку весняної посівної ці втрати можуть скоротитись на 1,5 в.п. – до 0,7%.

Однак ще 1,5% ВВП буде втрачено через зупинку виробництва сталі та, як наслідок, скорочення видобутку залізної руди, оскільки переорієнтувати ці поставки на експорт в умовах заблокованих морських портів неможливо, зазначається у релізі.

На думку Dragon Capital, атаки на енергетичну інфраструктуру можуть мати суттєвіший, ніж раніше очікувалося, негативний вплив на економіку, оскільки Росія відновила масовані обстріли енергетики задовго до початку холодів і, ймовірно, намагатиметься розбалансувати систему, створивши суттєві перепони для поставок електрики в окремі регіони.

Економіку також гальмуватимуть вторинні ефекти ескалації: повільніше зростання доходів населення через скорочення витрат постраждалими підприємствами, погіршення споживчих настроїв у великих містах через зростання безпекових ризиків, а також стриманіші інвестиції приватного бізнесу через брак масштабного страхування від воєнних ризиків, йдеться у релізі.

В той же час, вважають аналітики інвесткомпанії, негативний вплив ескалації на економічну активність частково компенсуватиметься зростанням витрат бюджету на оборону, в тому числі на внутрішній ОПК, за умови, що влада країни мобілізує зусилля для отримання запланованого зовнішнього фінансування, а міжнародні партнери зможуть забезпечити додаткову фінансову підтримку в наступному році.

Як зазначається у релізі, ще одним відчутним негативним наслідком ескалації стане розширення зовнішньоторговельного дефіциту через втрату експорту основних товарів – зерна, сталі й руди – та зростання імпорту енергетичного обладнання для ремонтів та комплектуючих для оборонного сектору. За оновленим прогнозом, зовнішньоторговельний дефіцит в цьому році сягне рекордних $71 млрд, або 31% ВВП, що на $6,5 млрд більше попереднього прогнозу.

Крім того, Dragon Capital підвищила прогноз інфляції на 1 в.п. в цьому році – до 10% та на 2 в.п. в 2027 році – до 8,0%, оскільки руйнування активів і втрати запасів змушуватимуть бізнес підвищувати ціни на кінцеву продукцію, незважаючи на очікуване сповільнення споживчого попиту.

Щодо курсу гривні, то інвесткомпанія очікує помірної девальвації нацвалюти – до 46,0 грн/$1 на кінець цього року та до 49,0 грн/$1 на кінець наступного.

В той же час аналітики Dragon Capital наголошують, що на тлі негативних тенденцій залучення достатніх обсягів зовнішнього фінансування залишається критично важливим для збереження макрофінансової стабільності. Повільне виконання владою взятих на себе зобов'язань станом на кінець вересня дало змогу отримати лише $22 млрд із домовлених на цей рік $50 млрд, що призвело до вимушеного обмеження фінансування некритичних бюджетних видатків та затримок у відшкодуванні ПДВ експортерам, а потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні для цілей бюджету в наступному році становитиме $30-35 млрд.

"Поточні програми підтримки від міжнародних партнерів передбачають тільки $20 млрд зовнішнього фінансування для цілей бюджету, тоді як дефіцит, ймовірно, збільшиться через втрату податкових надходжень, які можуть сягнути $4-5 млрд", – зауважують в інвесткомпанії.

За її очікуваннями, партнери України, в першу чергу Євросоюз, зможуть забезпечити необхідне додаткове фінансування як бюджетних, так і позабюджетних оборонних потреб, що дасть НБУ змогу не вдаватися до емісії та втримати валютно-курсову стабільність, проте слабкий прогрес влади України у виконанні взятих на себе зобов'язань створює суттєві ризики для такого сценарію.

Як повідомлялося, Світовий банк днями погіршив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, але зберіг оцінку зростання цього року 1,2%.

ЄБРР наприкінці вересня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1,5%, у 2027-му – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко наприкінці вересня повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027 рік у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 рій – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року.