Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Утворення дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати (РП) є умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на EUR3,7 млрд, тому в разі чергового провалу голосування в парламенті доведеться виносити питання на розгляд знову й знову, запевнила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Як сказала очільниця комітету в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", Рахункова палата має оцінювати ефективність доходів і видатків, а за своєю суттю і завданнями цей орган подібний до європейських чи американських аналогів або до інституту журналістів-розслідувачів.

"Рахункова палата – це не правоохоронний орган… Це, скоріше, журналісти-розслідувачі, такий собі "whistleblower". Орган, який має оцінювати ефективність доходів і видатків. Такі органи є в усіх розвинених країнах світу. Наприклад, European Court of Auditors або в США Government Accountability Office", – пояснила вона.

Як сказала Підласа, в Україні проблема полягає в тому, що Рахункову палату досі не сприймають достатньо серйозно попри те, що її аудити мають спричиняти гучні політичні скандали, відставки міністрів та ставати підґрунтям для кримінальних справ у разі виявлення неефективного використання державних коштів. Саме на її фінансовій та політичній незалежності, а також на проведенні прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів наполягає Європейський Союз.

"По звітах Рахункової палати, які виявляють порушення, теж кримінальні справи відкривають. І річ не в голові, а взагалі в сприйнятті Рахункової палати і суспільній вазі її висновків", – наголошує Підласа.

Відповідаючи на запитання про можливий спротив у парламенті через побоювання отримати ще один впливовий орган контролю, голова бюджетного комітету зазначила, що Рахункова палата має бути незалежною, зокрема й від Верховної Ради, яка вже зараз не може давати їй вказівки стосовно вибору об'єктів перевірки.

Як повідомлялося, 1 вересня 2026 року Верховна Рада провалила голосування за постанову №14012 щодо створення дорадчої групи експертів для відбору кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати, яка працює в обмеженому складі вже майже два з половиною роки. За проєкт проголосувало 192 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів. Тоді Роксолана Підласа наголошувала, що наповнення складу Рахункової палати є також структурним маяком програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду, який має бути виконано до грудня 2026 року.

Згодом, 22 вересня 2026 року, голова бюджетного комітету зареєструвала новий проєкт постанови (№16095) про утворення дорадчої групи експертів. Згідно з документом, до складу ДГЕ увійдуть шість осіб за паритетною квотою. Першу трійку склали міжнародні експерти, затверджені урядом: директор департаменту Національного аудиторського офісу Великої Британії та Північної Ірландії (NAO) Лі Саммерфілд, колишній член і декан Європейського суду аудиторів (ЕСА) Ігорс Лудборжс та почесний магістрат французького Суду аудиторів (Cour des comptes) Паскаль Муньє. Ще трьох членів мають обрати шляхом рейтингового голосування фракцій та груп із шортлиста, до якого увійшли Гліб Вишлінський, Андрій Жупанин, Тетяна Каменська, Микола Марченко, Мирослава Масляк та Наталія Пашук.

Описуючи подальшу процедуру після ухвалення постанови, Підласа зазначила, що конкурс розпочнеться одразу з відкриттям прийому документів.

"Далі процес матиме такий вигляд: протягом тижня від часу голосування в Раді розпочнеться прийом документів від кандидатів, він триватиме 30 днів. Потім дорадча група експертів проведе тестування та співбесіди й рекомендуватиме парламенту щонайменше двох кандидатів на кожну посаду. Остаточне рішення – за Радою: вона призначить нових членів Рахункової палати з числа рекомендованих", – наголосила депутатка, додавши, що парламент обиратиме шістьох осіб рейтинговим голосуванням із попередньо відібраних доброчесних і фахових кандидатів без обов'язковості 226 голосів.