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Економіка

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" за 9 міс. виготовили 10 комбайнів і 1,5 млн запчастин для шахт

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Машинобудівники "ДТЕК Енерго" за 9 міс. виготовили 10 комбайнів і 1,5 млн запчастин для шахт
Фото: ДТЕК Енерго

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" у січні-вересні цього року виготовили та відремонтували 1,2 млн од. гірничо-шахтного обладнання (ГШО), зокрема, виготовили 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів та чотири електродвигуни, повідомила пресслужба "ДТЕК Енерго".

За цей період вони також випустили 1,5 млн запчастин і комплектуючих.

Як повідомлялось, за дев'ять місяців минулого року машинобудівними заводами "ДТЕК Енерго" було виготовлено та відремонтовано 2,5 тис. од. ГШО (зокрема, шість нових комбайнів та один шахтний веннтилятор) та 1,8 млн запчастин та комплектуючих.

"Підготовка до зими – спільна робота всієї енергетичної команди. Шахтарі, енергетики, ремонтники та машинобудівники сьогодні працюють як єдиний механізм, адже від злагодженості кожного залежить готовність енергетики до найскладнішого періоду року. Машинобудівники не лише виготовляють і ремонтують обладнання, а й тестують нові технічні рішення, перевіряють їхню дієздатність в реальних виробничих умовах", – цитується у пресрелізі генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. За підсумками 2025 року "ДТЕК Енерго" інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) – понад 18 млрд грн. Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.

До складу його машинобудівних активів входять релокований в Дніпро 2022 року "Корум ДрМЗ", харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський ремонтно-механічний завод.

Автор

Редактор · економіка
#дтек #шахти #обладнання #енергетика
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