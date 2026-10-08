Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького, що державний бюджет України цього року через російські обстріли може недоотримати 70 млрд грн, скоріше за все, є заниженою, вважає голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Я думаю, що загальне недовиконання доходів буде більше 70 млрд грн по року", – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Підласа уточнила, що за дев'ять місяців по загальному фонду держбюджету недоотримано 49,5 млрд грн, 32 млрд грн з яких не надійшли в серпні-вересні.

"Якщо дивитися тільки на внутрішній та імпортний ПДВ, то по ньому недоотримання вже понад $1,5 млрд, але воно частково покривається за рахунок перевиконання ПДФО і податку на прибуток", – додала голова комітету.

Щодо можливості секвестру держбюджету-2026 вона нагадала: це означатиме скорочення всіх видаткових програм, крім захищених, тож це гірше, ніж режим пріоритезації видатків, який уряд ввів наприкінці вересня.

"У мене немає претензій до того, які вони (уряд та Міністерство фінансів – ІФ-У) видатки обмежують. Я вважаю, що це правильно, що вони обмежили капітальні видатки. Це можна було зробити й раніше", – зазначила Підласа.

На її думку, необхідність більшого залучення бюджетного комітету до процесу розподілу видатків держбюджету відсутня.

Щодо рішення Мінфіну утримувати пропозицію та доходність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) попри припинення фінансування з бюджету окремих видаткових статей голова комітету вважає такий підхід в цілому правильним, бо Україна вже накопичила стільки старих ОВДП, що нових залучень вистачає якраз на їх погашення, і в проєкті держбюджету на 2027 рік такий підхід зберігається: суми залучення і погашення ОВДП однакові – 544 млрд грн.

"ОВДП точно дорожчі, ніж гроші, які ми беремо у наших міжнародних партнерів… З фінансової точки зору зараз наше перше суперкритичне завдання – отримати другий транш макрофіну (від ЄС – ІФ-У) $4,26 млрд, який нас триматиме над водою з точки зору ліквідності, … без цих $4 млрд ми не вигребемо", – наголосила голова бюджетного комітету.

Вона нагадала, що для цього треба зробити чотири речі: прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкти щодо оцінки майна, постанову про створення відбіркової комісії для членів Рахункової палати та правку по ПЕПам, яку буде сформульовано таким чином, який влаштовує Європейську комісію.

Щодо можливості впливати на доходи бюджету через курс гривні Підласа зазначила, що курс залежить меншою мірою від уряду і більшою мірою від Національного банку, від його політики.