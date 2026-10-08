Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Проблема місцевих бюджетів не в тому, що у громад немає грошей, бо на 1 жовтня залишки на їх рахунках становили 188 млрд грн і з початку року приріст становив 90 млрд грн, а проблема – в несправедливому розподілі цих грошей, прокоментувала пропозиції з боку громад до проєкту державного бюджету на 2027 рік голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Тобто в обласних бюджетах і бюджетах великих міст на рахунках мільярди, тоді як маленькі сільські громади не мають чим виплачувати зарплати в комунальних закладах і не виживуть без дотації бюджету", – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Підласи, набір питань з боку місцевих бюджетів до проєкту держбюджету стандартний: залишити громадам 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість запропонованих урядом 60%, не вилучати реверс, повернути військовий ПДФО, збільшити додаткову дотацію прифронтовим громадам.

"Загалом суть цих побажань і пропозицій народних депутатів зводиться до того, що треба взяти більше грошей з державного бюджету і передати їх громадам", – описала ситуацію голова бюджетного комітету.

На її думку, швидкого рішення проблеми у несправедливому розподілі грошей немає, вирішити її тим, щоб залишити всім громадам реверс або забрати в армії військове ПДФО і віддати його громадам, не вдасться.

"Загалом нам треба більш справедливе горизонтальне вирівнювання, тому що зараз воно, грубо кажучи, враховує деякі доходи (податок на прибуток і ПДФО) і чисельність населення", – вважає Підласа.

Вона пояснила, що, окрім питань до чисельності населення у базі розрахунків, горизонтальне вирівнювання не враховує дуже різні обов'язкові видатки, бо громади не однакові, в них різна в наявності соціальна інфраструктура.

"Їм могли передати лікарню, в якоїсь громади більше шкіл, а в якомусь селі на утримані національний музей чи якась архітектурна пам'ятка, в когось купа незареєстрованих ВПО і так далі… Цих факторів багато може бути", – зазначила голова бюджетного комітету.

Окремою дискусією, яка є частиною про горизонтальне вирівнювання, за її словами, є те, що ПДФО платиться за місцем реєстрації підприємства, через що також відбувається викривлення. "У нас, наприклад, в топ-10 по залишках на рахунках входить Борщагівська сільська громада під Києвом: в них на рахунках більше 1 млрд грн лежить. І таких міст, сіл-супутників багато", – пояснила Підласа.

Вона нагадала, що наразі для виправлення таких перекосів Мінфін дає додаткову дотацію на здійснення державної влади на прифронтових територіях на додачу до базової дотації, яка просто надається громадам, які менш податкоспроможні.

"Можна збільшувати цю дотацію для прифронтових регіонів, але, знову ж таки, це якісь точкові ручні зміни. Системно зараз змінити, думаю, неможливо. Якщо в цю тему заглиблюватись, можемо дисертацію написати. Бо громади не дуже добре складено, мабуть, варто переробляти карту громад. Потім є європейський підхід, що типи території бувають різними. Наприклад, є гірські території, є прифронтові, є ті, на яких відбувалися бойові дії, а на яких не відбувалися…", – зазначила голова бюджетного комітету парламенту.

Вона додала, що дискусія також йде про те, як реформувати систему ПДФО: є група, яка відстоює принцип 50 на 50: 50% ПДФО платиться за місцем реєстрації підприємства, 50% – за місцем проживання працівника. Водночас інша група виступає за 100%-у сплату ПДФО за місцем проживання людини.

"Я думаю, що навряд чи взагалі ця реформа і ПДФО, і горизонтального вирівнювання можлива до завершення війни і повноцінного перепису населення. Тому ми зараз постійно в такій якійсь конфліктній ситуації", – підсумувала Підласа.