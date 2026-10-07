Посіви озимих зернових досягли майже половини від прогнозу

Українські аграрії станом на 7 жовтня засіяли озимими зерновими культурами 2 млн 520,2 тис. га, або 48,4% прогнозованої площі, озимим ріпаком – 1 млн 40,9 тис. га, або 94,2% прогнозу, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на своєму сайті у середу.
Зокрема, пшеницею та тритикале (гібрид пшениці та жита – ІФ-У) засіяно 2 млн 252,5 тис. га (49,6% прогнозу), ячменем – 209,9 тис. га (35,4%), житом – 57,8 тис. га (75,3%).
За тиждень посіви зернових збільшилися на 925,7 тис. га, тоді як за попередній тиждень – на 853,2 тис. га.
Минулого року на цю дату було посіяно 2 млн 571,7 тис. га зернових, що всього на 2% більше, ніж цього року. Посіви під пшеницю були більшими на 4,2%, тоді як посіви під ячменем та житом більші цього року – відповідно на 17,1% та 26,5%.
Щодо ріпаку, то його посівна добігає кінця: за тиждень площа збільшилася всього на 22,9 тис. га, тоді як за попередній тиждень – на 59,2 тис. га. Посіви ріпаку на цю дату цього року на 5,6% більші за минулорічні.
Мінагрополітики уточнило, що за площами посіву озимих зернових лідирують: Миколаївська область – 368,8 тис. га, з них 288 тис. га пшениці та тритикале, 79,3 тис. га ячменю і 1,5 тис. га жита; Дніпропетровська область – 284,6 тис. га, з них 262,1 тис. га пшениці та тритикале, 21,2 тис. га ячменю і 1,3 тис. га жита; Полтавська область – 200,1 тис. га, з них 191,9 тис. га пшениці та тритикале, 3,2 тис. га ячменю і 5 тис. га жита.
Посівна озимих культур, тис. га
|Культура
|23.09.26
|30.09.26
|07.10.26
|% від прогнозу
|% від показника на цю дату торік
|пшениця та тритикале
|662,4
|1424,2
|2252,5
|49,6
|96,0
|ячмінь
|53,1
|124,2
|209,9
|35,4
|117,1
|жито
|25,8
|46,1
|57,8
|75,3
|126,5
|ріпак
|958,8
|1018
|1040,9
|94,2
|105,6
Дані: Мінагрополітики
Джерело: https://minagro.gov.ua/news/posivna-ozymykh-kultur-zasiiano-ponad-25-mln-hektariv