Посіви озимих зернових досягли майже половини від прогнозу

Українські аграрії станом на 7 жовтня засіяли озимими зерновими культурами 2 млн 520,2 тис. га, або 48,4% прогнозованої площі, озимим ріпаком – 1 млн 40,9 тис. га, або 94,2% прогнозу, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на своєму сайті у середу.

Зокрема, пшеницею та тритикале (гібрид пшениці та жита – ІФ-У) засіяно 2 млн 252,5 тис. га (49,6% прогнозу), ячменем – 209,9 тис. га (35,4%), житом – 57,8 тис. га (75,3%).

За тиждень посіви зернових збільшилися на 925,7 тис. га, тоді як за попередній тиждень – на 853,2 тис. га.

Минулого року на цю дату було посіяно 2 млн 571,7 тис. га зернових, що всього на 2% більше, ніж цього року. Посіви під пшеницю були більшими на 4,2%, тоді як посіви під ячменем та житом більші цього року – відповідно на 17,1% та 26,5%.

Щодо ріпаку, то його посівна добігає кінця: за тиждень площа збільшилася всього на 22,9 тис. га, тоді як за попередній тиждень – на 59,2 тис. га. Посіви ріпаку на цю дату цього року на 5,6% більші за минулорічні.

Мінагрополітики уточнило, що за площами посіву озимих зернових лідирують: Миколаївська область – 368,8 тис. га, з них 288 тис. га пшениці та тритикале, 79,3 тис. га ячменю і 1,5 тис. га жита; Дніпропетровська область – 284,6 тис. га, з них 262,1 тис. га пшениці та тритикале, 21,2 тис. га ячменю і 1,3 тис. га жита; Полтавська область – 200,1 тис. га, з них 191,9 тис. га пшениці та тритикале, 3,2 тис. га ячменю і 5 тис. га жита.

Посівна озимих культур, тис. га

Культура 23.09.26 30.09.26 07.10.26 % від прогнозу % від показника на цю дату торік пшениця та тритикале 662,4 1424,2 2252,5 49,6 96,0 ячмінь 53,1 124,2 209,9 35,4 117,1 жито 25,8 46,1 57,8 75,3 126,5 ріпак 958,8 1018 1040,9 94,2 105,6

Дані: Мінагрополітики

Джерело: https://minagro.gov.ua/news/posivna-ozymykh-kultur-zasiiano-ponad-25-mln-hektariv