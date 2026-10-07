Кабмін спростив для виробників алкоголю і тютюну порядок подання заявок на марки акцизу

Кабінет міністрів України скасував фіксовані строки подання попередніх заявок-розрахунків на придбання марок акцизного податку для платників податків, які працюють у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, йдеться в публікації Державної податкової служби (ДПС).

Відповідні зміни передбачені постановою уряду від 30 вересня 2026 року №1195, якою внесено поправки до положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування підакцизної продукції.

Згідно з новими правилами, скасовано обов'язкові обмеження щодо подання таких заявок до 8 та 18 числа відповідного місяця. Відтепер бізнес може подати заявку-розрахунок або скоригувати її протягом усього місяця, коли здійснюється замовлення на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку.

Раніше бізнес на зустрічі з ДПС у вересня та під час засідання фінкомітету у серпні скаржився на проблему компенсації сплаченого акцизу за імпортовані в Україну підакцизні товари, які були знищені до їх продажу

Джерело: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/1057327.html