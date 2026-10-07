Відшкодування ПДВ відновиться через два-три тижні в кращому випадку – голова комітету Ради Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтверджує наявність проблеми із припиненням в останні три тижні відшкодування податку на додану вартість, з якою бізнес звертається до комітету.

"Проблема дійсно є, і проблема серйозна. В кращому випадку відшкодування відновиться через два-три тижні", – написав він у Телеграм у середу.

Гетманцев уточнив, що відновлення у такі строки можливо, якщо Верховна Рада "прийде до тями і врешті проголосує наші євроінтеграційні зобов'язання на EUR4 млрд".

"В іншому випадку – проблема з відшкодуванням ПДВ буде найменшою з проблем, з якими ми стикнемося. Тому збираємо голоси", – зазначив голова комітету.

Згідно з оперативними даними Міністерства фінансів, обсяги бюджетного відшкодування ПДВ у вересні 2026 року скоротилися до 9,9 млрд грн порівняно з 15 млрд грн у вересні минулого року та 21,4 млрд грн у серпні цього.

Водночас за підсумками січня-вересня загальне відшкодування ПДВ становило 170,9 млрд грн проти 131,2 млрд грн за торішній аналогічний період, тоді як надходження ПДВ з вироблених в Україні товарів досягли 255,2 млрд грн порівняно із 231,6 млрд грн торік.

"Ситуація така сама, як з капітальними видатками. Все буде фінансуватись по факту наявності коштів на казначейських рахунках", – прокоментувало ситуацію з відшкодуванням ПДВ агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/13275