Близько 28% компаній планують релокацію у випадку важкої зими, 60% шукають альтернативні логістичні маршрути – опитування

Близько 28% українських компаній називають підготовку альтернативних локацій або можливостей для релокації серед пріоритетних заходів для забезпечення стійкої роботи до початку зимового періоду 2026-2027 років, тоді як 34% підприємств не закладали резерву на непередбачувані витрати через потенційні зимові перебої.

Про це свідчать результати спільного дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні (AmCham) "Готовність до зими: індекс стійкості бізнесу України 2026".

Згідно з опитуванням, загальний рівень стійкості бізнесу становить 58%, що відповідає середньому показнику. Найвищі результати зафіксовані за напрямами кіберстійкості (70%) та операційної стійкості (66%), тоді як фінансова стійкість залишається найвразливішим компонентом і становить 43%. Більшість компаній мають ресурси для забезпечення фінансової стійкості протягом щонайменше пів року: 62% можуть підтримувати критичні операції без зовнішнього фінансування, а 53% – виплачувати зарплату, проте 34% компаній не закладали резерву на непередбачувані витрати, пов'язані з потенційними зимовими перебоями. Серед компаній, що сформували резерви на непередбачувані витрати, найпоширенішим показником є 3-5% від загальних витрат.

Також близько 60% компаній сформували чи планують у найближчі 3 місяці розробити альтернативні логістичні маршрути.

В результатах опитування зазначається, що посилення підтримки працівників сфокусоване на безпекових аспектах та наданні додаткової гнучкості для забезпечення безперервності діяльності (кожен із цих напрямів зазначили 67% компаній). Лише 9% компаній вважають поточний рівень підтримки достатнім.

Основними факторами ризику для безперервності діяльності підприємств залишаються електропостачання (62%), безпека фізичних активів (45%) та логістика і транспортування (42%). Серед інших ризиків респонденти виділяють забезпеченість персоналом (29%), опалення (28%), водопостачання (24%) та зв'язок або телекомунікації (22%). Підготовка бізнесу триває: 60% запланованих ініціатив ще реалізуються, а 21% уже виконано.

Для забезпечення безперервної роботи компанії зосереджуються на посиленні резервного енергозабезпечення (74%), підтримці працівників (47%), а також на альтернативному опаленні (27%) та логістичних маршрутах (27%). Водночас взаємодія бізнесу з громадами залишається обмеженою: 70% компаній не ознайомлені з планами стійкості на місцевому рівні, а до їх розроблення долучилися лише 10% респондентів.

Опитування проводилося у вересні 2026 року серед 95 бізнес-лідерів компаній-членів палати, де 56% респондентів є гендиректорами.