СЕО "Метінвесту" ставить під сумнів доцільність інвестицій в українську металургію через квоти ЄС під час війни

Гірничо-металургійна компанія "Метінвест" продовжує сподіватись на підтримку світових партнерів під час війни, але останнім часом є багато кроків з боку Євросоюзу та Єврокомісії, які змушують сумніватися, чи варто взагалі інвестувати в українську металургію.

Таку думку висловив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв'ю Financial Times.

Як приклад він навів квоти, запроваджені для української сталі в ЄС, хоч домовленості України з ЄС, зокрема угода про асоціацію й інші угоди останніх років, фактично передбачали вільний доступ до європейського ринку. Попри те, що протягом останніх кількох років Україна експортувала до ЄС значно менше сталі, ніж раніше, відповідні українські квоти скоротили більш як на 50%.

"На мою думку, це дуже дивний крок. Якщо ви хочете підтримати країну, краще дати можливість її промисловості працювати й сплачувати податки. Ці кошти посилюватимуть обороноздатність і економіку країни. Це ефективніше, ніж гранти чи пільгові кредити. Сподіваюся, наші посадовці разом з європейськими колегами зможуть переглянути цю ситуацію та виправити її", – сказав Риженков.

За його словами, значно кращий підхід – подивитися, як українська економіка, зокрема металургія, може стати частиною спільного європейського ринку та європейської економіки й зробити її сильнішою, а не слабшою. "Я також вважаю, що зараз людям у Брюсселі дуже важливо розуміти, за яких обставин ми працюємо. Ми змушені працювати в умовах постійних перебоїв у логістиці та дефіциту персоналу. Багато людей виїхало з країни. Понад 8,5 тис. наших працівників мобілізували до армії. У нас нестабільне енергопостачання і дуже високі витрати на енергію", – констатував гендиректор.

Він підкреслив, що певною мірою несправедливо й неправильно розглядати українську металургію нарівні з металургією інших країн, які постачають продукцію до ЄС. В Україні ситуація, яка потребує особливого підходу, більшого розуміння і, можливо, певних інструментів, які дадуть змогу вижити зараз, а в майбутньому повернутися до інвестицій і зростання.

Відповідаючи на питання, чи оцінювала компанія загальний обсяг збитків, СЕО констатував, що загальна оцінка ще не зроблена. "Як я вже сказав, зараз ми розбираємо завали та оцінюємо пошкодження інфраструктури й виробничих об'єктів. І це не перший випадок за час російського вторгнення, коли по наших підприємствах завдають ударів, тому точнішу оцінку ми зможемо зробити після завершення війни. Тоді й можна буде говорити про вартість відновлення після пошкоджень".

Риженков зазначив, що всі міжнародні проєкти компанії пов'язані з українським виробництвом і українськими ресурсами, і є сподівання, що так буде й надалі. "Зараз наші прокатні підприємства в Європі та Великій Британії працюють автономно. Водночас ми вже маємо плани й робимо кроки, щоб відновити вертикальну інтеграцію з українськими підприємствами та повернутися до попередньої моделі. Якщо коротко, ми залишаємося дуже активними. Вважаємо, що Європа, а також середземноморський і чорноморський регіони – наші головні ринки. Хочемо й надалі бути присутніми на цих ринках і відкриті до нових можливостей", – резюмував Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvestholding.com/ua/media/news/schob-vdnoviti-ukransjku-metalurgyu-mi-mamo-rozumti-scho-mi-chastinoyu-vropejsjkogo-rinku-seo-metnvestu-dlya-financial-times