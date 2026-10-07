Україна посилює систему готовності до ризиків в електроенергетиці – Держенергонагляд

Міністерство енергетики України 23 вересня 2026 року затвердило наказ № 450 "Про затвердження Порядку підготовки плану готовності до ризиків", який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2026 року, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України у середу.

"Документ є важливим етапом розвитку національної системи запобігання кризам в електроенергетиці, підготовки до них та управління їх наслідками", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, підготовка плану готовності до ризиків є одним із ключових елементів імплементації Регламенту (ЄС) 2019/941 про готовність до ризиків в електроенергетиці. Європейський підхід передбачає завчасне виявлення та оцінювання ризиків для безпеки постачання електричної енергії, розроблення національних і регіональних сценаріїв криз, підготовку планів готовності до ризиків та визначення заходів реагування на національному, регіональному і двосторонньому рівнях.

"Технічна оцінка – основа управління ризиками. Ефективне планування заходів із запобігання кризам неможливе без достовірної інформації про фактичний стан енергетичної інфраструктури", - наголосили в Держенергонагляді.

Інспекція у межах своїх повноважень здійснює державний енергетичний нагляд за технічним станом та експлуатацією електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання, контролює дотримання вимог щодо надійного та безпечного постачання е/е та бере участь у моніторингу безпеки її постачання.

"Результати технічного нагляду є важливою складовою системи управління ризиками. Вони дають змогу не лише виявляти наявні проблеми, а й своєчасно визначати потенційні ризики для безпеки постачання та формувати превентивні заходи", – пояснили в Держенергонагляді.

Посилювати систему технічного контролю також має удосконалення законодавства, доповнили в інспекції.

"Удосконалення системи державного управління має передбачати чітке розмежування функцій, їх взаємодію та усунення можливого дублювання – без втрати спеціалізованих інструментів технічного нагляду", – зазначили в інспекції. Саме Держенергонагляд забезпечує незалежну оцінку фактичного технічного стану електричних станцій, мереж та енергетичного обладнання, формуючи необхідний зворотний зв'язок для реалізації державної політики в електроенергетиці.

Запровадження Порядку підготовки плану готовності до ризиків створює основу для системного поєднання оцінки ризиків із конкретними заходами щодо їх запобігання, підготовки до можливих криз та реагування на них, зауважили в інспекції.

"Особливої актуальності це набуває в умовах воєнного стану, коли енергетична інфраструктура зазнає системних пошкоджень, а її відновлення, реконструкція та модернізація мають здійснюватися з урахуванням потенційних ризиків для стабільності та безпеки енергопостачання", – наголосили в Держенергонагляді.