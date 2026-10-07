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Економіка

Україна з початку 2026р. отримала 4807 одиниць енергообладнання, очікується ще 1 077

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Україна з початку 2026р. отримала 4807 одиниць енергообладнання, очікується ще 1 077
Фото: https://t.me/odesaMVA

З початку року до України надійшло 4 807одиниць енергетичного обладнання – генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котельних (БМК), когенераційних установок (КГУ), котлів тощо, повідомило Міністерство енергетики України в середу.

"Очікуємо на надходження ще 685 потужних генераторів, 269трансформаторів та 123 одиниць іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ", – зазначили у відомстві.

Допомогу надавали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Філіппін, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, Китаю, програми ООН UNICEF/WASH, Міжнародної організації з міграції МОМ, програми "Партнерство за сильну Україні" PFRU та автоконцерну VOLVO.

За інформацією Міненерго, у регіони зі складів хабу з початку року було відправлено 3 349генераторів, 370 трансформаторів та 190 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення надала 41 країна. Донорами гуманітарної допомоги є як енергетичні підприємства, так і уряди країн.

#енергообладнання #поставки #енергетика
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