Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 3,2% - до $47,1 млрд

Міжнародні резерви України у вересні, за попередніми даними, зменшилися на $1,6 млрд, або на 3,2%, – до $47,1 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) у середу.

"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan. Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - йдеться в публікації на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, чисті міжнародні резерви у вересні порівняно з серпнем теж зменшилися на $1,23 млрд, або на 3,85%, – до $32,6 млрд.

Частка доларових активів у міжнародних резервах станом на 1 жовтня 2026 року збільшилася з 69,1% у серпні до 70,2% у вересні (64,2 у вересні-2025), тоді як частка активів у євро зменшилася з 21,4% до 21,1% (27,5% рік тому).

На початок вересня частка золота в міжнародних резервах спала з 8,3% у серпні до 7,8% місяць тому (7,2% рік тому).

Зазначається, що на валютні рахунки уряду у Нацбанку у вересні надійшло $890,4 млн – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $3,81 млрд від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan (USL), проте ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. В НБУ додали, що в разі їх продажу урядом - регулятору за гривню для подальшого використання за призначенням, то на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

Також у вересні уряд конвертував у гривню $3,81 млрд цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

"Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку. Таким чином, операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію", - уточнили в НБУ.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $195,7 млн, зокрема $72,3 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $8,3 млн – обслуговування ОВДП, $115,1 млн - борг перед іншими кредиторами, $254,3 млн - сплачено Міжнародному валютному фонду (МВФ),

Також у вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $368,3 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяця майбутнього імпорту.

у липневому макропрогнозі регулятор збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до $69,7 млрд із $64,8 млрд, на 2027 рік – до $73,7 млрд із $66,5 млрд, а на 2028 рік – до $70,0 млрд із $61,1 млрд.