Київський картонно-паперовий комбінат зупинив виробництво після руйнувань внаслідок чергової ракетної атаки 7 жовтня

Виробничі та складські приміщення Київського картонно-паперового комбінату (ККПК, Обухів Київської обл.) зазнали серйозних руйнувань у результаті ворожої ракетної атаки 7 жовтня, гасіння пожеж, що виникли, досі триває, повідомив на сайті комбінат.

"Сьогодні, 7 жовтня, Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами. Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації", – йдеться у повідомленні.

В результаті потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби.

"Наразі роботу виробництва зупинене. Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав", – наголошується у повідомленні.

Київський КПК – лідер целюлозно-паперовох промисловості України за обсягами продажів, одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом понад 2,5 тис. осіб. У 2025 році обсяг його виробництва становив 8,4 млрд грн,

Комбінат має, зокрема, картонне виробництво потужністю 240 тис. тонн на рік і завод гофротари потужністю 355 млн кв. м, виробництво з випуску паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції та готових виробів потужністю 70 тис. тонн.

Як повідомлялось, комбінат після ворожих атак 14 березня та 3 квітня поточного року отримав пошкодження промислових і адміністративних будівель, виробничих потужностей та інженерних комунікацій, і в квітні також призупиняв роботу.

Комбінат на 100% належить австрійський Pulp Mill Holding GMBH, кінцевим бенефіциаром якої є Хайнц Ціннер.