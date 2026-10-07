Відкриття експорту газу та залучення EUR500 млн до Фонду підтримки енергетики – у плані пріоритетних дій уряду

Кабінет міністрів України поставив завдання Міністерству енергетики відкрити контрольований експорт газу та залучити до Фонду підтримки енергетики до кінця року щонайменше EUR500 млн, йдеться в плані пріоритетних дій уряду на 2026 рік, опублікованому на Урядовому порталі.

Як зазначається в документі, Міненерго має створити правові та організаційні передумови для запровадження контрольованого механізму експорту 15% природного газу власного видобутку. На його думку, це сприятиме розвитку газовидобувної галузі шляхом активізації процесу залучення інвестицій. У плані визначено, що експорт газу має бути відкритий у вересні-2026.

Також серед іншого уряд вважає необхідним до кінця року залучити додаткові гранти до Фонду підтримки енергетики в обсязі щонайменше EUR500 млн для закупівлі критично необхідного обладнання. Крім того, Міненерго доручено залучити додаткові резерви енергообладнання.

Водночас Міненерго та НЕК "Укренерго" мають залучити щонайменше EUR300 млн кредиту і до EUR300 млн грантів для оздоровлення балансуючого ринку е/е (БР).

Як повідомлялося станом на кінець вересня, за останні три роки до Фонду підтримки енергетики залучено понад $2,1 млрд, до його наповнення долучилися понад 40 країн. У 2026 році партнери надали $545 млн, ще EUR305 млн було у підтверджених зобов'язаннях. На початку жовтня повідомлялося про надходження до Фонду EUR250 млн від Німеччини.

На кінець серпня Україна накопичила 14,6 млрд куб. м газу, і як прокоментував перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, це необхідний обсяг для базового сценарію проходження ОЗП.

Про можливість відкриття експорту газу на ринку говорять кілька місяців, зазначаючи, що це сприяло б залученню додаткових коштів від його продажу в Україну та активізації видобутку.

Щодо балансуючого ринку, то, як повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо на початку жовтня, банк розглядає свою спільно з іншими міжнародними фінансовими інституціями (МФІ) участь в його оздоровленні, загальна потреба в чому становить EUR600 млн, але для покриття безнадійної заборгованості знадобиться також фінансування ЄС.

У коментарі Енергореформі в квітні 2026 року голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко зазначав, що для стабілізації ситуації на БР необхідне насамперед припинити накопичення боргів на ньому. За його словами, це означає усунення з БР тих, хто постійно споживає е/е, але не платить за неї і не може бути відключений. Йшлося, зокрема, про деякі водоканали, споживачів на прифронтових територіях, споживання військових частин. На той час борг споживачів перед "Укренерго" на БР становив 46,5 млрд грн, компанія заборгувала генерації 25,8 млрд грн.

За даними експертів, знайомих з діяльністю "Укренерго", борги на БР зростають на 1 млрд грн щомісячно. Як вони пояснюють, споживання е/е тими, хто за неї не платить, становить приблизно 120 МВт, але вони беруть е/е з БР, де її ціна значно вища за ціну на інших сегментах. Експерти припускають, що борги НЕК на сьогодні становлять 38 млрд грн, тим часом як борги перед компанією значно вищі.