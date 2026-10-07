Кабмін затвердив План пріоритетних дій уряду на 2026р

Кабінет міністрів затвердив План пріоритетних дій уряду на 2026 рік, йдеться в розпорядженні №999 від 30 вересня, яке опубліковано у середу.

Згідно з документу, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доручено забезпечити виконання плану дій в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

В той же час, Кабмін визнав таким, що втратив чинність Плану пріоритетних дій уряду на 2026 рік, який приймався 30 березня, коли прем'єром була Юлія Свириденко.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-priorytetnykh-dii-uriadu-na-2026-rik-k999