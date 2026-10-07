ЄБРР скерує EUR130 млн кредиту за "УЗ Енергія" на стабільну роботу "УЗ", розгляне портову концесію – Мінінфраструктури

АТ "Укрзалізниця" спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалили зміни до кредитної угоди за проєктом "УЗ Енергія", що дасть змогу спрямувати EUR130 млн із вже погодженого кредиту обсягом EUR180 млн на підтримку ліквідності компанії, зокрема на відновлення інфраструктури та забезпечення перевезень пасажирів і вантажів.

"Кошти, раніше передбачені для проєкту розподіленої генерації, тепер також можна буде використати для критично важливих ремонтів, відновлення інфраструктури та забезпечення перевезень людей і вантажів", – написав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Телеграм-каналі в середу за результатами проведеної зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

За його словами, відомство працює над тим, щоб "Укрзалізниця" отримала доступ до відповідних коштів уже у перші тижні жовтня.

Серед іншого продовжується реалізація проєкту з будівництва 200 МВт газової генераці завдяки грантовій підтримці ЄС та Великої Британії, тоді як будівельні роботи "Укрзалізниця" виконує власними силами.

Міністр також уточнив, що у межах зустрічі було обговорено питання додаткового фінансування оновлення локомотивного парку.

За даними міністерства, від початку повномасштабного вторгнення РФ уразила 550 локомотивів, а понад 335 із них цього року.

"Залучення ресурсів для їх заміни та відновлення – одне з наших пріоритетних завдань", – наголосив Калашник.

Окремо Мінінфраструктури оговорило розвиток міжнародних автомобільних коридорів та інвестиції в дороги, йдеться про проєкти, які відомство реалізує спільно з Агентством відновлення.

До інших тем для обговорення увійшли питання розбудови розподіленої теплової генерації, резервного живлення, захист критичної інфраструктури.

Також опрацьовувались питання щодо портової концесії, зокрема підготовку відповідних проєктів, в межах чого відомство розраховує на експертизу ЄБРР у їх підготовці та залученні міжнародних операторів та інвесторів.

"Дякую Оділь Рено-Бассо та команді ЄБРР за підтримку України й готовність адаптувати фінансування до наших нагальних потреб", – додав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/11303