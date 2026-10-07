Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС в межах USL – Корецький

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan (USL), повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький

"Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/755