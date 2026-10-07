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Економіка

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС в межах USL – Корецький

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Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС в межах USL – Корецький
Фото: https://www.facebook.com

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan (USL), повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький

"Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/755

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#єс #фіндопомога #ukraine_support_loan #корецький
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