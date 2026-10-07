OKWINE та Wine Hunters оцінюють збитки від атак ворога в 700 млн грн, скорочень штату не планують

Мережа виномаркетів OKWINE та імпортер-дистриб'ютор Wine Hunters оцінюють збитки від російських атак з липня 2026 року в 700 млн грн, однак попри втрати скорочень штату не планують, повідомили вони в соцмережах.

"Попри втрати ми не плануємо жодних скорочень. Наша найбільша цінність – люди. Тож компанія знайде усі рішення, аби зберегти найголовніше – команду", – йдеться у повідомленні в Instagram.

За даними компанії, з липня 2026 року вона зазнала три ворожих атаки по складах, одну – по дата-центру. Співробітники при цьому не постраждали. За попередніми підрахунками збитки становили понад 700 млн грн.

OKWINE – одна з найбільших українських мереж спеціалізованих виномаркетів, заснована 2012 року. Наразі вона налічує 194 виномаркети у 46 населених пунктах.

Wine Hunters займається імпортом та дистрибуцією напоїв, їжі, аксесуарів, і співпрацює з ритейлерами та HoReCa сферою.

Джерело: https://www.instagram.com/p/DeJzJ9iiomT/