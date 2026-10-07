Частка електромобілів на ринку нових легкових авто у вересні скоротилась у 3,6 раза – "Укравтопром"

Частка електромобілів на ринку нових легкових автомобілів у вересні-2026 зменшилася до 9,2% порівняно з вереснем-2025, коли вона становила 33%, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Порівняно з серпнем поточного року ця частка зменшилась на 1 в.п.

За даними асоціації, натомість автомобілі з традиційними двигунами (бензинові й дизельні) в минулому місяці охопили майже 59,5% проти 46,5% у серпні рік тому. Зокрема, найпопулярніші бензинові моделі охопили 39,3% ринку проти 31,2%, дизельні авто теж збільшили свою частку – до 20,2% з 15,3%.

Частка гібридних авто у вересні становила 31% проти 20,3% у вересні торік і 32,9% у серпні-2026.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції в сегменті бензинових авто повернув Hyundai Tucson (у серпні це була Skoda Octavia), гібрідів – Toyota RAV-4, дизельних – Renault Duster, електрокарів – BYD Sea Lion 06, авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Як повідомлялося, влітку 2025 року почався ажіотаж продажів електрокарів без ПДВ. Загалом минулого року електромобілі збільшили частку на ринку нових легкових авто до 28,3% із 14,5% у 2024 році, тим часом як автомобілі з традиційними двигунами охопили лише половину ринку порівняно з понад 65%. Також з 25,6% до 17,4% зменшився сегмент дизельних авто.

Але вже за підсумками першого півріччя 2026 року частка електромобілів скоротилася до 8,3% порівняно з тим самим періодом 2025-го, коли вона становила 18,9%, а частка авто з традиційними двигунами зросла на 5,5 в.п. – до 62%.

За даними "Укравтопрому", у вересні 2026 року українці придбали 4,881 тис. нових легкових авто, що на 29% менше за вересень 2025 року та на 1% за серпень поточного року.

Джерело: https://t.me/ukrautoprom/6720