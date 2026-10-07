Через удар РФ у Прилуках понад 18 тис. споживачів залишилися без газу, загинула працівниця "Нафтогазу" – керівник компанії

Київ. 7 жовтня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Унаслідок нічної атаки на Прилуки (Чернігівська обл.) пошкоджено газопровід середнього тиску, понад 18 тис. жителів тимчасово залишилися без газу, в зруйнованому ракетою будинку загинула працівниця Групи "Нафтогаз", повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"На місці працюють команди "Газмережі" (ТОВ "Газорозподільні мережі України"). Фахівці перевіряють газові мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити газопостачання", – написав він у Facebook у середу.

Крім того, Федоренко повідомив, що в будинку, де російська ракета зруйнувала цілий під'їзд, проживають, в тому числі, працівники "Нафтогазу". Наразі відомо про одну загиблу з їхнього числа.

Він додав, що триває розбір завалів. Місцеві підприємства "Нафтогазу" надають необхідну техніку та людей для пошуково-рятувальних робіт.

Джерело: https://www.facebook.com/593446107/posts/10165094293956108/?rdid=pOXy8kVDVYy3NrS3