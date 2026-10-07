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Економіка

Удари РФ призвели до нових відключень е/е в 5 областях, обмеження енергопостачання продовжують діяти – "Укренерго"

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Удари РФ призвели до нових відключень е/е в 5 областях, обмеження енергопостачання продовжують діяти – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

 Внаслідок російських ударів на ранок є нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначається в телеграм компанії, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Стосовно застосування обмежень електропостачання "Укренерго" вказала, що графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів введено в частині регіонів протягом всієї доби.

За інформацією НЕК, ГПВ застосовуватимуться обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

У вівтороканонсувався обсяг до однієї черги.

Навразі про застосування графіків у своїх інформаційних ресурсах повідомили, зокрема, "Черкаси"-, "Чернігів"-, "Харків"-, "Полтаваобленерго". Також вони діють в Києві та Київській області.

У цілому в енергосистемі після кількох днів зростання споживання знизилося: на ранок середи  воно було на 4,3% нижчим, ніж в цей же час вівторка.

Причини змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Крім того, на рівень споживання вплинуло застосування заходів обмеження у частині областей.

НЕК радить, що користування потужними електроприладами у середу доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/5497

#відключення #укренерго #енергетика #обстріли
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