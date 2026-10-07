Внаслідок нічного ракетного обстрілу Києва знищено основний склад "АТЛ-Автосервіс"

Внаслідок ракетного обстрілу Києва в ніч на середу знищено основний склад ТОВ "АТЛ Автосервіс", повідомила компанія у соцмережах.

"Сьогоднішня ніч принесла чергове важке випробування для столиці та нашої компанії. Внаслідок масованого обстрілу Києва повністю знищено наше основне складське приміщення – центральний хаб, через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів. Найголовніше: люди живі. Це єдине, що неможливо повернути. Все інше – питання часу, ресурсів та нашої спільної праці", – повідомила вона у Facebook.

В компанії зазначили, що з травня 2026, після втрати центрального офісу, команда "АТЛ-Автосервіс" живе в режимі безперервного антикризового менеджменту. Враховуючи досвід попередніх місяців, компанія завчасно максимально диверсифікувала наявність і сформувала оперативні запаси безпосередньо на об'єктах роздрібної мережі. Всі автомагазини та сервіси наразі повністю забезпечені товаром.

"Стіни відбудуємо, логістику перенаправимо. Головне – це люди та наша спільна віра. Ми разом і ми ніколи не впадемо. Водночас ми тверезо оцінюємо ситуацію. Втрата центрального складського хабу неминуче створить тимчасову турбулентність у логістиці всієї мережі. Наразі ми приймаємо антикризові рішення. Проте вже очевидно, що найближчими днями оперативний асортимент буде обмежений виключно тим, що вже перебуває на полицях наших підрозділів", – наголосила компанія.

Зараз автосервіси та автомаркети "АТЛ-Автосервіс" працюють у штатному режимі, закриваючи всі потреби клієнтів. Компанія зберігає фінансову та операційну стійкість і в повному обсязі виконує всі взяті зобов'язання, запевнили там.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань. Більш детальна інформація та фактаж будуть надані згодом.

ТОВ "АТЛ-Автосервіс" створено у 1998, кінцеві бенефіціари Оксана Баликіна та Дмитро Баликін. За даними сайту, у мережі 23 магазина-сервіса та 39 розбрібних магазинів. За даними опендатабот, дохід компанії за 2025 рік знизився на 4,95% до 811,7 млн грн., чистий прибуток 25 млн 764,5 тис грн, що на 24% нижче, ніж у 2024 р.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1523313289834959&set=a.604173588415605