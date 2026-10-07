Відшкодування ПДВ експортерам припинилося з 5 вересня – представник "МХП"

(оновлена та розширена версія новини, розданої 6 жовтня)

Відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) припинилося з 5 вересня цього року, що створює дефіцит обігових коштів для українських підприємств на тлі повномасштабної війни та логістичних викликів, повідомив директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності ПрАТ "МХП" Павло Мороз.

"Сьогодні, з 5/09 не повертається ПДВ експортерам… Експортоорієнтований бізнес не отримує оборотку для того, аби її продовжувати. Отже, має бути підтримка з боку уряду", – під сказав він час обговорення питань економічної підтримки та відновлення на Forum EFBM 4.0, який проходить на базі Економічного факультету КНУ у Києві у вівторок.

За словами Мороза, експортоорієнтований бізнес не отримує необхідного фінансового ресурсу для стабільної роботи та збереження операційної діяльності.

Про те, що "уряд практично зупинив повернення ПДВ", у вівторок також заявив екс народний депутат Вадим Денисенко у Facebook.

Він стверджує, що в рамках економії бюджетних коштів уряд прийняв негласне рішення призупинити повернення ПДВ експортерам, а бізнес поки що говорить про це лише "кулуарно", сподіваючись, що ситуація зміниться.

Мороз також на форумі підкреслив, що попри важливість різноманітних грантових програм та ініціатив для малого та середнього підприємництва держава має комплексно підходити до вирішення нагальних питань великого сектору, який формує основну частку валютного виторгу країни.

"Ми можемо робити тисячі грантових програм підтримки малого та середнього бізнесу, якщо ми комплексно не підійдемо до вирішення проблем і нагальних питань великого бізнесу", – наголосив представник "МХП".

Він також звернув увагу на необхідність підтримки НГО, залучених до проблематики внутрішньо переміщених осіб, та створення стимулів для молоді залишатися в Україні.

Згідно з оперативними даними Міністерства фінансів, обсяги бюджетного відшкодування ПДВ у вересні 2026 року скоротилися до 9,9 млрд грн порівняно з 15 млрд грн у вересні минулого року та 21,4 млрд грн у липні. Водночас за підсумками січня-вересня загальне відшкодування ПДВ становило 170,9 млрд грн проти 131,2 млрд грн за торішній аналогічний період, тоді як надходження ПДВ з вироблених в Україні товарів досягли 255,2 млрд грн.

Агентству "Інтерфакс-Україна" поки не вдалося отримати коментарі Міністерства фінансів та Державної податкової служби (ДПС).

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EFwkH6sNFnY

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