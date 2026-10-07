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Економіка

Офіційний курс долара знову впав нижче 45 грн/$1 на фоні укріплення євро на міжнародному ринку

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Офіційний курс долара знову впав нижче 45 грн/$1 на фоні укріплення євро на міжнародному ринку
Фото: НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня на рівні 44,9453 грн/$1, таким чином за рекордною відміткою 45 грн/$1 курс перебував всього один день.

Торги на українському міжбанківському ринку у вівторок почалися з рівня 45,05 грн/$1, але зі зростанням курсу євро на міжнародному ринку від рівня $1,12/EUR1 на внутрішні торги більш охоче вийшли експортери, які вирішили скористатися рекордно дорогим доларом, тож вже після 13:00 гривня знову коштувала дорожче за 45 грн/$1.

Згідно з інформацією операторів ринку, ринок закрився на відмітках 44,82-44,83 грн/$1, тоді як обсяг торгів досяг майже $380 млн порівняно з десь $300 млн напередодні за приблизно тих самих інтервенцій Нацбанку.

Курс євро на міжнародному ринку на той момент також зріс до $1,126, тож офіційний курс гривні до нього на 7 жовтня склав 50,6394 грн/$1 порівняно із 50,4830 грн/$1 у вівторок.

Як раніше відзначали учасники ринку, перехід у зовнішньому фінансуванні переважно на євро з долару в останні роки призвів до того, що Національний банк у курсоутворенні фактично орієнтується на кошик з цих двох валют.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates

#гривня #курс
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