Ціна на цукор зросла до найвищого рівня за 19 місяців

Ціна на цукру-сирцю у США під час торгів у вівторок піднялася до найвищого рівня за 19 місяців.

Причиною цього став несприятливий прогноз погоди для Бразилії, яка є найбільшим виробником цукру у світі, повідомляє агентство Reuters. У найближчі кілька тижнів у країні очікуються дощі, які уповільнюють збір цукрової тростини.

Котирування ф'ючерсів на цукор на американській біржі ICE досягали 20,9 цента за фунт, а потім скоригувалися вниз до 20,77 цента за фунт, що на 0,2% вище рівня закриття попередніх торгів. За останній місяць цукор подорожчав більш ніж на 15%, за рік його ціна зросла понад 25%.

Вартість білого цукру зросла на 0,4% – до $550 за тонну. Під час сесії вона піднімалася до $554,2 за тонну – максимуму з кінця серпня.

Виробництво рафінованого бурякового цукру в Німеччині у сезоні 2026/27 року знизиться до 3,33 млн тонн порівняно з 4,421 млн тонн у минулому сезоні, прогнозує місцева асоціація цукрової промисловості WVZ.

Арабіка подорожчала на 2,3% – до $2,992 за фунт. Дощі в Бразилії, провідному світовому виробнику кави, викликали певні побоювання щодо якості цьогорічного врожаю. Ціна на робусту зросла на 1,1% – до 3,569 тис. доларів за тонну.

Тим часом ф'ючерси на какао в Лондоні подешевшали на 2,3% (до 4,283 тис. фунтів стерлінгів за тонну, у Нью-Йорку – на 1,8% (до 5,764 тис. доларів за тонну).