ПриватБанк здобув остаточну перемогу проти РФ у $337 млн справі 2015р щодо експропріації активів у Криму

Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала Росію сплатити понад $327 млн компенсації збитків, завданих внаслідок незаконної експропріації активів ПриватБанку в Криму, йдеться у повідомлені суду у вівторок за результатами рішення від 1 жовтня в арбітражному провадженні, розпочатому банком у 2015 році відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

"Остаточне арбітражне рішення є очевидною та важливою перемогою, яка стала підсумком 11-річної юридичної боротьби ПриватБанку за досягнення правосуддя та принципу, згідно з яким незаконна експропріація має мати наслідки", – наведено в релізі банку слова членкині правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіти Деглави.

За її словами, банк очікує, що арбітражне рішення буде виконано та визначені ним суми будуть виплачені в повному обсязі.

"Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів", – зазначила Деглава.

Згідно із релізом арбітражу, він присудив позивачеві компенсацію $180,87 млн плюс відсотки з 18 квітня 2014 року до дати виплати, а також розподілив витрати на арбітраж.

Зазначається, що остаточне арбітражне рішення ґрунтується на попередніх висновках Арбітражного суду про те, що він має юрисдикцію розглядати позовні вимоги ПриватБанку та що ці вимоги є прийнятними, а також про те, що відповідач порушив двосторонню угоду про захист інвестицій. В рішенні суд відхилив заперечення відповідача щодо незаконності інвестицій і постановив, що воно не позбавляє суд юрисдикції та не робить позовні вимоги неприйнятними, тож присудив українському банку компенсацію та відшкодування витрат.

Як повідомлялося, до квітня 2014 року ПриватБанк здійснював істотну операційну діяльність та зберігав цінні активи на Кримському півострові, включно з кредитами, нерухомістю та грошовими коштами. Незабаром після незаконної окупації Криму Росія вжила низку заходів, які призвели до незаконної експропріації активів банку та припинення його діяльності в Криму.

Україні у суді допомагали Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Uk LLP та Asters Consult LLC.

ПриватБанк – найбільший банк України, його було націоналізовано наприкінці 2016 року. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року становили 979,31 млрд грн (22,7% від загального обсягу).