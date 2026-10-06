Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2027р з 4% до 1,5%

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році загальмується до 1,2% з 1,8% торік, а наступного року пришвидшиться, але не до 4%, як це передбачалося у квітні, а лише до 1,5%, такий оновлений прогноз Світовий банк опублікував у вівторок у звіті "Економічний огляд Європи та Центральної Азії: Як зробити використання ШІ ефективним: робочі місця, компанії та продуктивність".

"Базовий сценарій наразі передбачає, що активні бойові дії триватимуть протягом усього 2027 року, на відміну від попереднього припущення про їхнє завершення наприкінці 2026 року. Як наслідок, прогнози економічного зростання було знижено на 2,5 процентного пункту", – йдеться у документі.

У ньому наголошується, що забезпечення зовнішнього фінансування на 2027 рік залишається головним джерелом невизначеності, оскільки значні потреби ще не покрито в повному обсязі, а переговори з міжнародними партнерами тривають.

"Затримки у впровадженні узгоджених реформ також можуть уповільнити виділення коштів і збільшити дефіцит фінансування", – додав СБ.

За його оцінками, у 2028 році зростання ВВП може прискоритися до 3%.

Як повідомлялося, ЄБРР наприкінці вересня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1,5%, у 2027-му – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027 рік у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 рій – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року.

Інвестиційна компанія Dragon Capital також переглянула свій макропрогноз та вже очікує зниження реального ВВП цього року та наступного на 0,5%.