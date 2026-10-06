Мінінфраструктури планує розширити платформу Transport Data Hub на всі види транспорту

Платформу Transport Data Hub (інфраструктура транспортних даних), створену Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України на базі даних від мобільних операторів, державних органів, перевізників, планується надалі розширити на всі види транспорту: морський, залізничний та автомобільний.

Як повідомив перший заступник міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач на конференції "Код економіки" у понеділок в Києві, наразі Transport Data Hub розміщено на сайті міністерства, і він агрегує дані з "Електронної черги перетину кордону" ("єЧерги") та деяких інших порталів.

Він зазначив, що завдяки цьому бізнес зможе побачити всю картину транспортних даних, зокрема отримувати інформацію про переміщення товарів та наявні можливості для логістики.

"Це перша частина того, що ми відкриваємо багато даних, агрегуємо їх, і, звісно, тут вже питання до бізнесу, як їх аналізувати, але ми спробуємо разом із вами їх аналізувати", – зауважив Деркач.

Наразі на сайті розміщено два дашборди – мобільності громадян за кордон та міжнародних автобусних перевезень – та анонсовано ще два: нелегальних перевезень та аварійності, які перебувають у розробці.

Перший заступник міністра також підтвердив, що до кінця цього року таки буде запущено пілотні проєкти "єЧерга" для легкових автомобілів на декількох пунктах пропуску, які анонсувалися ще на літо.

За його словами, українці зможуть користуватися "єЧергою" для легкових автомобілів через відповідний застосунок. Також Деркач висловив сподівання, що сервіс буде інтегрований із застосунком "Дія".

Передбачається, що українці зможуть заздалегідь перевірити завантаженість пунктів пропуску, дізнатися кількість автомобілів у черзі, орієнтовний час очікування та заздалегідь оформити чергу.

Перший заступник повідомив, що українською системою електронної черги також зацікавилися інші країни, зокрема Словаччина та Молдова. Наразі Україна активно співпрацює з ними, щоб вони теж могли впровадити аналогічну систему.

Деркач додав, міністерство намагатиметься повністю відкрити всі свої бази даних та ресурси й зробити їх доступними для інтероперабельності.

Серед іншого він розповів про фактично вже створену електронну товарно-транспортною накладну (е-ТТН), до якої вже підключилися 20 компаній операторів документообігу.

Водночас, за його словами, багато представників бізнесу досі не переходять на зміни у своїх системах, необхідні для інтеграції з е-ТТН. Перший заступник міністра висловив сподівання, що наступного року цей процес пришвидшиться, і бізнес долучиться до спільної роботи та розпочне інтегрувати свої системи з електронними товарно-транспортними накладними.

Деркач також проінформував про нещодавну розмову із представниками ритейлу щодо можливого переміщення логістичних складів та забезпечення експорту й імпорту.

"Ми зараз з бізнесом дуже активно працюємо над тими місцями, де в нас будуть створюватися нові можливості", – прокоментував він мету цих зустрічей.

За його словами, є конкретні залізничні напрямки, які перевантажені, водночас існують напрямки, які наразі не завантажені.

"Є точно резерв, тому на сьогодні бізнес, наприклад, думає про, умовно, контейнерні перевезення, може думати про інші напрямки руху", – зауважив Деркач.