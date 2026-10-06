Атаки РФ на цивільні судна у водах країн НАТО становлять загрозу для світового судноплавства, а не лише України — джерело

Систематичні удари РФ по цивільних суднах у виключних економічних зонах країн-членів НАТО свідчать про те, що російська агресія в Чорному морі вийшла далеко за межі українського контексту та становить пряму загрозу для всієї міжнародної торгівлі та світового судноплавства, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела на ринку морських перевезень.

За словами джерела агентства на ринку морських перевезень, після влучання в судно в економзоні Румунії та атаки у водах Болгарії стає очевидним цілеспрямований тиск РФ на цивільний флот — незалежно від портів призначення, вантажів чи прапорів суден.

Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотників у Чорному морі на схід від мису Свети Атанас та міста Бяла (у виключній економічній зоні Болгарії) затонув суховантаж під прапором Того ALFA WATAN. На другому судні — під прапором Палау (ABLE), яке перевозило зерно, — спалахнула пожежа.

За уточненими даними болгарського видання Nova з посиланням на обласного губернатора Варни Маріо Смєркова та Морську адміністрацію Болгарії, сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов близько 03:00.

Екіпаж із 18 осіб (громадяни Індії та Туреччини) був евакуйований за допомогою болгарського порома, цивільного судна, що перебувало поруч, та катера прикордонної поліції. Двох моряків госпіталізовано — один дістав тяжкі опіки, інший — травму голови. В акваторії триває пошуково-рятувальна операція, до якої залучено зокрема авіацію (літак Су-25) та сили військово-морської бази "Атія".

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев скликав термінову зустріч із представниками державних інституцій та назвав інцидент грубим порушенням міжнародного права.

"Абсолютно неприпустима атака в болгарській виключній економічній зоні. Абсолютно грубе порушення міжнародного права", — наводить його слова Nova. На думку болгарського прем’єра, подібні напади створюють дедалі серйозніші ризики для судноплавства в Чорному морі, призводять до зростання страхових витрат і додатково ускладнюють морські перевезення.