Міненерго має в роботі понад 20 проєктів цифровізації енергетики – заступник міністра

Запущений Міністерством енергетики Офіс цифрової трансформації опрацьовує понад 20 проєктів, пов'язаних з цифровізацією енергетики, повідомив заступник міністра Денис Шугалій.

"У нас в роботі більше 20 проєктів. Деякі з них вже на етапі завершення, деякі тільки розпочинаються і перебувають на етапі проєктування", – сказав Шугалій під час конференції "Код економіки", яка відбулася у Києві в понеділок.

Він пояснив, що метою таких проєктів є насамперед об'єднання інформації про енергооб'єкти у спільні системи, які б дозволяли бачити їх в режимі реального часу, і відповідно оперативно приймати необхідні рішення щодо їхньої роботи.

Шугалій зауважив, що такий підхід дуже актуальний в умовах будівництва великої кількості енергооб'єктів різної потужності, і моніторинг та управління ними є викликом для енергосистеми.

"Цифрові проєкти в енергетиці діляться на дві частини. Перша – це проєкти розвитку, направлені на покращення галузі. Друга – це те, що допомагає відновлювати енергетику і захищати її. Звісно, ніякі цифрові технології не зможуть відновити ТЕС чи мережі, це роблять героїчними зусиллями наші енергетики, але убезпечити їхню роботу, дати можливість швидше знаходити пошкодження та шляхи їхнього усунення – це якраз та задача, яка стоїть перед нами сьогодні", – зазначив заступник міністра енергетики.

За його словами, Офіс цифрової трансформації зараз, зокрема, тестує декілька моделей для аналітики по атакам на енергетику та їхнім наслідкам, а також по відключенням, "щоб був більш справедливий розподіл".

Коментуючи питання наслідків ударів РФ по дата-центрам, Шугалій зазначив, що для убезпечення від таких ударів застосовується гібридна система заходів, одними з елементів якої є багатошарове резервування даних та проведення стрес-тестів.

"Якщо п'ять років тому всі думали, що основна загроза для IT-систем – це кібератаки, то тепер ми розуміємо, що основна загроза – це коли прилетіли дві ракети і знищили датацентр. Тому зміни в захисті потрібні", – вказав Шугалій.

Стосовно кібератак на енергосистему, заступник глави Міненерго зауважив, що вони відбуваються весь час, 2-3 рази на тиждень, але поки не було таких, які б не вдалося відбити.