Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Виконавчим директором Спілки молочних підприємств України стала Наталія Гайдт

1 хв читати
Додати як джерело

Виконавчим директором Об'єднання "Спілка молочних підприємств України" (СМПУ) призначена Наталія Гайдт, повідомила пресслужба об'єднання.

Гайдт має дві вищі освіти – економічну та юридичну. З 2021 року працює з СМПУ як експертка та керівниця проєктів.

Серед основних завдань на новій посаді Гайдт назвала представлення інтересів молочного бізнесу перед урядом, Верховною Радою та міжнародними партнерами, а також адаптацію галузі до вимог Європейського Союзу.

Попередній виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур завершив роботу на посаді 30 вересня 2026 року.

Об'єднання "Спілка молочних підприємств України", засноване у 2001 році, представляє інтереси підприємств молочної галузі та бере участь у взаємодії бізнесу з державними органами щодо регулювання і розвитку молочного сектору.

#спілка #молочарі #кадри
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

ЄБРР вбачає ризики подальшого зниження ВВП України через уповільнення економіки та посилення атак на інфраструктуру й логістику

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі вбачає більше ризиків подальшого зниження прогнозу валового внутрішнього продукту України, …

Читати