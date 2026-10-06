Виконавчим директором Спілки молочних підприємств України стала Наталія Гайдт

Виконавчим директором Об'єднання "Спілка молочних підприємств України" (СМПУ) призначена Наталія Гайдт, повідомила пресслужба об'єднання.

Гайдт має дві вищі освіти – економічну та юридичну. З 2021 року працює з СМПУ як експертка та керівниця проєктів.

Серед основних завдань на новій посаді Гайдт назвала представлення інтересів молочного бізнесу перед урядом, Верховною Радою та міжнародними партнерами, а також адаптацію галузі до вимог Європейського Союзу.

Попередній виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур завершив роботу на посаді 30 вересня 2026 року.

Об'єднання "Спілка молочних підприємств України", засноване у 2001 році, представляє інтереси підприємств молочної галузі та бере участь у взаємодії бізнесу з державними органами щодо регулювання і розвитку молочного сектору.